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Глава Пентагону обговорив з новим міністром оборони Італії ППО для України

Ольга Глущенко Вівторок, 8 листопада 2022, 00:48
Глава Пентагону обговорив з новим міністром оборони Італії ППО для України
ЛЛОЙД ОСТІН, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін обговорив телефоном з італійським колегою Гвідо Крозетто підтримку України, зокрема у сфері протиповітряної оборони.

Джерело: сайт Пентагону

Деталі: У повідомленні йдеться, що міністри двох країн обумовили "тісні двосторонні оборонні відносини між США та Італією".

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Також у ході телефонної розмови йшлося про подальшу "співпрацю на підтримку України, в тому числі у сфері протиповітряної оборони".

У Пентагоні зазначають, що Остін подякував Крозетто "за відданість продовженню італійської безпекової допомоги Україні" у захисті від російської агресії.

Нагадаємо: Новий уряд Італії прем'єр-міністра Джорджії Мелоні схвалить шостий пакет військової допомоги для України від початку російського вторгнення.

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Теми: СШАІталіяППОвійна
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