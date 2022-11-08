Глава Пентагону обговорив з новим міністром оборони Італії ППО для України
Вівторок, 8 листопада 2022, 01:48
Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін обговорив телефоном з італійським колегою Гвідо Крозетто підтримку України, зокрема у сфері протиповітряної оборони.
Джерело: сайт Пентагону
Деталі: У повідомленні йдеться, що міністри двох країн обумовили "тісні двосторонні оборонні відносини між США та Італією".
Також у ході телефонної розмови йшлося про подальшу "співпрацю на підтримку України, в тому числі у сфері протиповітряної оборони".
У Пентагоні зазначають, що Остін подякував Крозетто "за відданість продовженню італійської безпекової допомоги Україні" у захисті від російської агресії.
Нагадаємо: Новий уряд Італії прем'єр-міністра Джорджії Мелоні схвалить шостий пакет військової допомоги для України від початку російського вторгнення.