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Байден про збереження демократами контролю в Конгресі: "Налаштований оптимістично"

Вівторок, 8 листопада 2022, 06:40
Джо Байден, фото Getty Images

Президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав "дуже високими очікуваннями" можливість збереження демократами контролю в Конгресі на тлі прогнозів, що республіканці на виборах візьмуть більшість і в Палаті представників, і в Сенаті.

Джерело: Байден, цитує The Hill

Пряма мова: "Послухайте, якщо ми зможемо утриматися, то будемо в неймовірній формі.

Уявіть, що ми зможемо зробити під час другого терміну, якщо збережемо контроль.

Я знаю, що це звучить як дуже високі очікування, але у будь-якому разі я налаштований оптимістично".

"Знову ж таки, не влада заради влади, а влада на благо країни.

Ви знаєте, я знаю, що це нелегко.

ВІДЕО ДНЯ

Ми протистоїмо найтемнішим силам, які ми коли-небудь бачили в нашій історії. Ці республіканці MAGA – це інша порода кішок…"

Довідка: Вибори до Конгресу США відбудуться 8 листопада.

Читайте також: Випробовування Байдена: що змінять проміжні вибори у США і до чого готуватися Києву.

Теми: БайденвибориСША
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