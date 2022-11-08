Байден про збереження демократами контролю в Конгресі: "Налаштований оптимістично"
Президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав "дуже високими очікуваннями" можливість збереження демократами контролю в Конгресі на тлі прогнозів, що республіканці на виборах візьмуть більшість і в Палаті представників, і в Сенаті.
Джерело: Байден, цитує The Hill
Пряма мова: "Послухайте, якщо ми зможемо утриматися, то будемо в неймовірній формі.
Уявіть, що ми зможемо зробити під час другого терміну, якщо збережемо контроль.
Я знаю, що це звучить як дуже високі очікування, але у будь-якому разі я налаштований оптимістично".
"Знову ж таки, не влада заради влади, а влада на благо країни.
Ви знаєте, я знаю, що це нелегко.
Ми протистоїмо найтемнішим силам, які ми коли-небудь бачили в нашій історії. Ці республіканці MAGA – це інша порода кішок…"
Довідка: Вибори до Конгресу США відбудуться 8 листопада.
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