У США відбудуться проміжні вибори: баланс сил у Конгресі може змінитися

Мільйони американців 8 листопада проголосують на проміжних виборах, на кону яких стоїть баланс сил у Конгресі Сполучених Штатів.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

На виборах у вівторок переобираються вся Палата представників, близько третини Сенату і ключові губернаторські посади в штатах.

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Президент-демократ Джо Байден і експрезидент республіканець Дональд Трамп за день до виборів виступили з заключними аргументами на мітингах.

Більшість прогнозів сходяться на тому, що республіканці візьмуть Палату представників, а це обмежить здатність Байдена приймати закони.

Демократи в даний час контролюють Білий дім і - з мінімальною перевагою - обидві палати Конгресу.

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Партія влади, як правило, втрачає в середньому близько двох десятків місць на проміжних виборах, які припадають на середину чотирирічного терміну перебування президента на посаді.

Хоча сам Байден не переобирається у вівторок, проміжні вибори часто розглядаються як референдум щодо лідерства президента.

Незважаючи на виконання обіцянок знизити ціни на ліки, що відпускаються за рецептом, розширити використання екологічно чистої енергії та модернізувати інфраструктуру США, популярність Байдена знизилася через найгіршу за останні чотири десятиліття інфляцію, рекордну кількість нелегальних перетинів на американо-мексиканському кордоні та занепокоєння виборців щодо рівня злочинності.

Напередодні дня виборів Трамп провів заключний мітинг в Огайо разом з республіканським кандидатом у Сенат Джей Ді Венсом. Колишній президент сказав, що зробить "дуже велику заяву" у своєму маєтку у Флориді Мар-а-Лаго 15 листопада.

Партії Трампа потрібно отримати лише п'ять місць, щоб змінити баланс сил у Палаті представників, і одне місце, щоб взяти контроль над рівномірно розділеним Сенатом.

Позапартійні спостерігачі за виборами прогнозують, що республіканці отримають приблизно 15-25 місць у Палаті представників.

Але боротьба за верхню палату Конгресу, Сенат, згідно з більшістю політичних прогнозів, може піти в будь-який бік, і, як очікується, зведеться до запеклих перегонів у Пенсильванії, Джорджії, Неваді та Арізоні.

У разі перемоги республіканців у Палаті представників вони пообіцяли закрити очолюване демократами розслідування минулорічних заворушень у Капітолії та розпочати розслідування щодо адміністрації Байдена.

Кевін Маккарті, який, ймовірно, стане спікером Палати представників від республіканців, що зробить його другою людиною в черзі на посаду президента, відмовився включити процедуру імпічменту.

Повноваження Байдена призначати суддів або адміністративні посади на наступні два роки будуть серйозно обмежені, якщо республіканці переможуть у Сенаті.

За даними проекту "Вибори в США", вже було віддано понад 43,5 млн голосів під час раннього голосування. Але можуть пройти дні або тижні, перш ніж результат проміжних виборів стане зрозумілим, якщо перегони будуть близькими, оскільки деякі штати дозволяють вивішувати бюлетені в день виборів, і можуть відбутися перерахунки голосів.

Минулого тижня під час візиту до Києва радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван запевнив, що США забезпечать фінансову допомогу та зброю для України незалежно від результатів виборів.

Нагадаємо, російський олігарх Євгеній Пригожин, наближений до Владіміра Путіна, прокоментував звинувачення про причетність до втручання у вибори у США, де фактично визнав, що стоїть за такою діяльністю.