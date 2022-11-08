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Україна повернула додому тіла 38 загиблих військових

Альона Мазуренко Вівторок, 8 листопада 2022, 11:55
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: АРМІЯINFORM

8 листопада на вільну територію України вдалося повернути тіла 38 загиблих українських захисників.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

Дослівно: "Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні (8 листопада - ред.) вдалося повернути рідним тіла 38 захисників".

Деталі: Загалом від початку роботи вдалося повернути тіла 663 загиблих.

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Теми: війнаЗбройні сили
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