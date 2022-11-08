Україна повернула додому тіла 38 загиблих військових
Вівторок, 8 листопада 2022, 11:55
8 листопада на вільну територію України вдалося повернути тіла 38 загиблих українських захисників.
Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
Дослівно: "Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні (8 листопада - ред.) вдалося повернути рідним тіла 38 захисників".
Деталі: Загалом від початку роботи вдалося повернути тіла 663 загиблих.
ВІДЕО ДНЯ