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СБУ вирахувала ще одного поплічника російських окупантів у рясі

Валентина РоманенкоВівторок, 8 листопада 2022, 14:35
фото СБУ

Служба безпеки України викрила ще одного поплічника Кремля під час стабілізаційних заходів у звільнених районах на сході нашої держави.

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Харківщини

Деталі: Посіпакою ворога виявися настоятель одного із храмів УПЦ Московського патріархату у Харківській області.

Під час тимчасової окупації Куп’янського району він закликав місцеву релігійну громаду підтримати загарбників. Також у своїх "проповідях" виправдовував злочини агресора у війні проти України.

 

Крім того, він усіляко сприяв поширенню окупаційного режиму у захопленій частині регіону і для цього особисто контактував з місцевим гауляйтером Віталієм Ганчевим, наголошують у спецслужбі.

Саме з ним представник УПЦ МП погоджував свої дії щодо використання церкви для залучення громадян до лав ворога і дискредитації Сил оборони України.

Для проведення підривної діяльності він залучив прихожанку з одного із місцевих селищ, яка допомагала йому розповсюджувати прокремлівську пропаганду на території громади.

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Під час звільнення району клірик зі своєю спільницею втекли до Росії, де намагаються переховуватись від правосуддя.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України. Посіпак оголошено в розшук.

Що передувало: В.о. голови СБУ Василь Малюк повідомляв, що від початку війни СБУ виявила 33 агенти та коригувальники вогню в лавах Української православної церкви Московського патріархату та відкрила 23 кримінальні провадження.

Теми: СБУцерквавійнаХарківська область
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