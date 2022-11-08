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СБУ вирахувала ще одного поплічника російських окупантів у рясі

Валентина РоманенкоВівторок, 8 листопада 2022, 13:35
СБУ вирахувала ще одного поплічника російських окупантів у рясі
фото СБУ

Служба безпеки України викрила ще одного поплічника Кремля під час стабілізаційних заходів у звільнених районах на сході нашої держави.

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Харківщини

Деталі: Посіпакою ворога виявися настоятель одного із храмів УПЦ Московського патріархату у Харківській області.

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Під час тимчасової окупації Куп’янського району він закликав місцеву релігійну громаду підтримати загарбників. Також у своїх "проповідях" виправдовував злочини агресора у війні проти України.

 

Крім того, він усіляко сприяв поширенню окупаційного режиму у захопленій частині регіону і для цього особисто контактував з місцевим гауляйтером Віталієм Ганчевим, наголошують у спецслужбі.

Саме з ним представник УПЦ МП погоджував свої дії щодо використання церкви для залучення громадян до лав ворога і дискредитації Сил оборони України.

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Для проведення підривної діяльності він залучив прихожанку з одного із місцевих селищ, яка допомагала йому розповсюджувати прокремлівську пропаганду на території громади.

 

Під час звільнення району клірик зі своєю спільницею втекли до Росії, де намагаються переховуватись від правосуддя.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України. Посіпак оголошено в розшук.

Що передувало: В.о. голови СБУ Василь Малюк повідомляв, що від початку війни СБУ виявила 33 агенти та коригувальники вогню в лавах Української православної церкви Московського патріархату та відкрила 23 кримінальні провадження.

Теми: СБУцерквавійнаХарківська область
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