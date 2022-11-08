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За місяці війни Нацполіція втратила трьох вибухотехніків

"Українська правда"Вівторок, 8 листопада 2022, 15:26
За місяці війни Нацполіція втратила трьох вибухотехніків
фото поліції

З початку російського вторгнення при розмінуванні деокупованих територій загинули три сапери Національної поліції України, ще дев'ятеро отримали поранення.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко у Facebook

Деталі: За словами Клименка, загинули начальник вибухотехнічної служби поліції Рівненської області Олександр Мамчур, керівник вибухотехнічної служби поліції Херсонської області Олександр Козюра і старший інспектор Управління вибухотехнічної служби Національної поліції України Дмитро Ривак.

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Під час розмінувань також отримали травми дев'ятеро саперів-поліцейських, двоє з них залишися без ніг та наразі очікують на встановлення протезів в Угорщині.

Голова Нацполіції зазначив, що завдяки роботі вибухотехніків від снарядів і мін очищено земельні ділянки площею 14 тис. га, вилучено 141 тис. та знищено понад 45 тис. вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо: 7 листопада під час розмінування території у Харківській області підірвався сапер, він перебуває в лікарні і потребує допомоги.

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Теми: поліція
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