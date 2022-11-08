Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За місяці війни Нацполіція втратила трьох вибухотехніків

"Українська правда"Вівторок, 8 листопада 2022, 16:26
фото поліції

З початку російського вторгнення при розмінуванні деокупованих територій загинули три сапери Національної поліції України, ще дев'ятеро отримали поранення.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко у Facebook

Деталі: За словами Клименка, загинули начальник вибухотехнічної служби поліції Рівненської області Олександр Мамчур, керівник вибухотехнічної служби поліції Херсонської області Олександр Козюра і старший інспектор Управління вибухотехнічної служби Національної поліції України Дмитро Ривак.

Під час розмінувань також отримали травми дев'ятеро саперів-поліцейських, двоє з них залишися без ніг та наразі очікують на встановлення протезів в Угорщині.

Голова Нацполіції зазначив, що завдяки роботі вибухотехніків від снарядів і мін очищено земельні ділянки площею 14 тис. га, вилучено 141 тис. та знищено понад 45 тис. вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо: 7 листопада під час розмінування території у Харківській області підірвався сапер, він перебуває в лікарні і потребує допомоги.

Теми: поліція
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський пом’якшив позицію щодо переговорів з РФ після підштовхувань США - Politico

фотоВорог атакував логістичне підприємство у Дніпрі, виникла сильна пожежа, є поранені

Вибори у США: республіканці лідирують в Палаті представників, в Сенаті – нічия

Іран хоче показати поглиблення співпраці з Москвою – ISW

ЗСУ вдарили по системах ППО ворога і знищили 2 склади боєприпасів росіян – ОК "Південь"

Інтенсивність боїв не менша, ніж на початку осені – Зеленський

Усі новини...
поліція
У Києві судитимуть п’ятьох посадовців, причетних до вибуху газу в багатоповерхівці на Позняках
6500$ за виїзд до Румунії: поліція затримала переправника ухилянтів
У Балаклії загинула родина з 4 людей: грілися від газової плити
Останні новини
09:51
Південна Корея заявила про новий запуск балістичної ракети КНДР
09:42
Депозити у валюті, військові облігації чи готівка – в чому зберігати гроші під час війни
09:38
Захисники за добу знищили майже 800 окупантів
09:23
Зеленський пом’якшив позицію щодо переговорів з РФ після підштовхувань США - Politico
09:15
Ще 3 цивільних загинули від рук росіян на Донбасі - ОВА
08:58
Спартц переобралась до Конгресу США від республіканців
08:42
Республіканець Пол, який гальмував багатомільярдну допомогу Україні, переобрався у Сенат
08:33
Секретар Радбезу РФ Патрушев приїхав до Ірану
08:14
Угорщина заблокувала план ЄС щодо пакету допомоги Україні на 18 млрд євро - ЗМІ
07:45
фотоВорог атакував логістичне підприємство у Дніпрі, виникла сильна пожежа, є поранені
Усі новини...