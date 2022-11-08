У Пентагоні досі не мають доказів того, що Іран передасть РФ балістичні ракети

Речник міністерства оборони США, бригадний генерал Патрик Райдер у вівторок повторив, що американська сторона не має підтверджень постачання Іраном балістичних ракет Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я знову не можу підтвердити цю інформацію… Коли ми побачимо застосування іранських балістичних ракет на полі бою в Україні, то зробимо все можливе, щоб усунути це", – сказав Райдер на брифінгу.

Представник Пентагону додав, що такі повідомлення у ЗМІ "вказують на те, що між Росією та Іраном є домовленість про допомогу у сфері безпеки, свідченням чого є застосування РФ іранських безпілотників".

Так само Райдер сказав, що не має підтверджень чи коментарів щодо інформації британського телеканалу Sky News, згідно з якою РФ заплатила за іранські безпілотники готівкою і зразками західної зброї, захопленої в Україні.

За даними ЗМІ та української розвідки, Іран пообіцяв надати Росії ракети класу "земля-земля", проти яких в України наразі немає ефективного захисту. Зокрема українській владі відомо про плани Росії придбати в Ірані балістичні ракети "Fateh-110" та "Zolfaghar" і доставити їх повітряним шляхом до Криму та морським шляхом до російських портів на Каспії.

Офіційний Тегеран продовжує наполягати, що не передавав Росії зброї. Нещодавно, однак, Іран визнав, що постачав певну кількість безпілотників перед початком повномасштабного вторгнення РФ.