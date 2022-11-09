Ще 3 цивільних загинули від рук росіян на Донбасі - ОВА
Середа, 9 листопада 2022, 09:15
8 листопада стало відомо про 3 цивільних, убитих росіянами в селах Донеччині.
Джерело: повідомлення голови Донецької ОДА Павла Кириленка
Пряма мова: "За 8 листопада стало відомо про 3 цивільних, убитих росіянами на Донеччині: у селі Костянтинівка, Часовому Яру та Авдіївці. Крім того, правоохоронці виявили тіла 3 убитих росіянами під час окупації — у Ямполі".
Деталі: За словами Кириленка, ще 11 людей в області отримали поранення. Він також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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