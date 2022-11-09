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Ірландія підтримує якнайшвидший вступ України до ЄС - глава МЗС

"Європейська правда"Середа, 9 листопада 2022, 11:34

Ірландія виступає за якнайшвидший вступ України до Європейського Союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Саймон Ковені, пише "Європейська правда" з посиланням на Bild.

"Те, що мотивує багатьох українців, - це мрія про інше майбутнє. Таке майбутнє, яке ми маємо сьогодні в ЄС, з точки зору миру, стабільності, процвітання, демократії і всього, що з цього випливає", - сказав Ковені.

"Але перш за все, країна, яка зараз буквально бореться за своє виживання проти військової наддержави, повинна мати можливість сподіватися на повноправне членство в ЄС, а не на якесь часткове членство або угоду про сусідство", - додав міністр.

За його словами, окрім України, інші країни, такі як балканські держави або Молдова та Грузія, також повинні отримати вигоду від розширення.

"Ми занадто довго затягували процес прийняття деяких балканських країн", - сказав міністр.

Ковені наголосив, що мають бути обов'язкові стандарти, яким мають відповідати країни-кандидати. "Але ми також повинні відзначати прогрес, коли він відбувається", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, єврокомісар з питань розширення Олівера Варгеї вважає, що процес підготовки України до початку переговорів про вступ в Європейський Союз може зайняти більше року чи двох.

Раніше "Європейська правда" повідомляла, що угорський комісар, на переконання Києва, ставить перед собою мету за будь-яку ціну загальмувати рух України до членства.

А заодно "під роздачу" потрапляє Кишинів. Це може дозволити одному з головних партнерів угорської влади – путінській Росії – отримати реванш у Молдові та ще одну точку нестабільності на кордоні ЄС.

Цей сценарій, якщо відбудеться, стане масштабною геополітичною поразкою ЄС, йдеться у статті Угорське гальмо. Як Брюссель відкладає подальше зближення України та Молдови з ЄС.

Теми: ІрландіяУкраїнаЄСєвроінтеграція
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