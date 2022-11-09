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В одному з районів біля Києва 9 листопада буде чути вибухи

Олександр ШумілінСереда, 9 листопада 2022, 11:15
В одному з районів біля Києва 9 листопада буде чути вибухи
Фото ілюстративне

У Вишгородському районі Київської області протягом 9 листопада будуть проходити навчання для саперів.

Джерело: повідомлення Київської обласної військової адміністрації

Дослівно: "9 листопада, протягом дня у Вишгородському районі будуть проходити навчання для саперів. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

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Через це в деяких громадах можливо чути звуки вибухів".

Теми: Київвибух
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