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Британія надасть ЗСУ зимове спорядження, Сунак наголошує на підтримці України

"Європейська правда"Середа, 9 листопада 2022, 12:27

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про критично важливу поставку зимового обмундирування для Збройних Сил України.

Про це йдеться у заяві Даунінг-стріт, пише "Європейська правда".

"Ми повинні продовжувати підтримувати український народ у його опорі жорстокості Путіна. Я радий, що передане Британією обмундирування забезпечить теплом і безпекою українських військовослужбовців, які зіткнулися з небезпечною зимою в боротьбі за свою країну", - сказав Сунак.

До середини грудня Британія планує доставити понад 25 000 комплектів одягу для екстремально холодної погоди, що забезпечить військовослужбовцям можливість діяти та виживати в умовах низьких температур в Україні.

Комплекти одягу для екстремальних холодів будуть надані на додаток до більш ніж 7000 комплектів звичайного одягу для холодної погоди, які були роздані в рамках операції "Інтерфлекс" - підготовки українських військових у Британії.

Сунак у середу прийме генерального секретаря НАТО, щоб обговорити майбутнє безпеки та стримування в євроатлантичному регіоні.

Єнс Столтенберг стане першим міжнародним лідером, якого британський прем'єр-міністр прийматиме з часу свого вступу на посаду минулого місяця.

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Очікується, що лідери обговорять триваючу війну в Україні та те, як союзники можуть підтримати Київ. Вони також розглянуть майбутнє Альянсу НАТО і те, як ми можемо забезпечити його боєздатність для наступних поколінь.

"НАТО є наріжним каменем нашої безпеки і безпеки наших союзників. Поки війна в Україні продовжує вирувати, ми не повинні сприймати мир вдома як належне. Я рішуче налаштований на те, що Велика Британія буде основою НАТО впродовж наступних поколінь. Але для того, щоб протистояти майбутнім викликам, ми повинні розвиватися як Альянс, щоб відповідати і випереджати загрози з боку наших супротивників", - сказав Сунак.

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