У Маріуполі цивільний підірвався на російській міні: окупанти збрехали про ліквідацію диверсанта

В окупованому Маріуполі місцевий мешканець підірвався на міні, його загибель росіяни спробували видати за ліквідацію "диверсанта".

Джерело: радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "Об 11 годині ранку (9 листопада – ред.) на території "ранкового ринку" в Маріуполі на російської міні підірвався чоловік. Людина не вижила.

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Аби прикрити власну провину, російські пабліки за вказівкою окупаційної адміністрації почали розповсюджувати фейкову інформацію, що ліквідовано диверсанта з двома грантами".

Деталі: За словами Андрющенка, брехливим повідомленням про диверсійно-розвідувальну групу росіяни намагаються приховати провал з розмінування міста.

Радник мера закликав маріупольців дотримуватися правил поводження з невідомими і вибуховими предметами.

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