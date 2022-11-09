У Маріуполі цивільний підірвався на російській міні: окупанти збрехали про ліквідацію диверсанта
В окупованому Маріуполі місцевий мешканець підірвався на міні, його загибель росіяни спробували видати за ліквідацію "диверсанта".
Джерело: радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram
Пряма мова: "Об 11 годині ранку (9 листопада – ред.) на території "ранкового ринку" в Маріуполі на російської міні підірвався чоловік. Людина не вижила.
Аби прикрити власну провину, російські пабліки за вказівкою окупаційної адміністрації почали розповсюджувати фейкову інформацію, що ліквідовано диверсанта з двома грантами".
Деталі: За словами Андрющенка, брехливим повідомленням про диверсійно-розвідувальну групу росіяни намагаються приховати провал з розмінування міста.
Радник мера закликав маріупольців дотримуватися правил поводження з невідомими і вибуховими предметами.
Що цьому передувало:
- Раніше Андрющенко повідомив, що російські окупанти розпочали мінування передмість Маріуполя.