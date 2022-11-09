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У Маріуполі цивільний підірвався на російській міні: окупанти збрехали про ліквідацію диверсанта

"Українська правда"Середа, 9 листопада 2022, 12:25

В окупованому Маріуполі місцевий мешканець підірвався на міні, його загибель росіяни спробували видати за ліквідацію "диверсанта".

Джерело: радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "Об 11 годині ранку (9 листопада – ред.) на території "ранкового ринку" в Маріуполі на російської міні підірвався чоловік. Людина не вижила.

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Аби прикрити власну провину, російські пабліки за вказівкою окупаційної адміністрації почали розповсюджувати фейкову інформацію, що ліквідовано диверсанта з двома грантами".

Деталі: За словами Андрющенка, брехливим повідомленням про диверсійно-розвідувальну групу росіяни намагаються приховати провал з розмінування міста.

Радник мера закликав маріупольців дотримуватися правил поводження з невідомими і вибуховими предметами.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

  • Раніше Андрющенко повідомив, що російські окупанти розпочали мінування передмість Маріуполя.

Теми: Маріупольвійнажертвипропаганда
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