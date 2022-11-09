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Мешканців окупованої Запорізької області змушують заклеювати герб на номерах авто – Спротив

Ірина БалачукСереда, 9 листопада 2022, 14:29
Мешканців окупованої Запорізької області змушують заклеювати герб на номерах авто – Спротив
Українські автомобільні номерні знаки. Фото hsc.gov.ua

Російські загарбники збільшили кількість блокпостів для перевірок українських власників авто на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно ЦНС: "У тимчасово окупованих районах Запоріжжя окупанти збільшили кількість блокпостів для перевірок українських власників авто. Відповідно збільшилась кількість перевірок та їх час".

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Деталі: У Спротиві додали, що росіяни на блокпостах змушують мешканців окупованих територій заклеювати герб України на автомобільних номерах.

Раніше ЦНС повідомляв про посилення фільтраційних заходів на Херсонщині – окупанти посилили рейди серед місцевого населення у пошуках підпілля. 

Спротив закликає мешканців ТОТ за можливості залишити регіон й виїхати на підконтрольні уряду України території.

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Теми: Запорізька областьокупаціявійна
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