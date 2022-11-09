МВС зробило зі смерті Стремоусова "повчальний приклад для водіїв"

В Міністерстві внутрішніх справ України відреагували на смерть в ДТП одного із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона Кирила Стремоусова.

Джерело: пресслужба МВС

Дослівно: "Дотримання правил безпеки дорожнього руху може врятувати життя! Нагадуємо водіям, що пристібнутий пасок безпеки значно знижує імовірність травмування під час ДТП і може зберегти вам життя".

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Що цьому передувало: