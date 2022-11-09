Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Генсек НАТО прокоментував заяви РФ про відступ із правого берега: Подивимося

"Європейська правда"Середа, 9 листопада 2022, 19:17

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що про те, що відбувається довкола Херсона, можна буде робити висновки пізніше з розвитку подій, проте нагадав, що Україна вже неодноразово змушувала російські війська залишити зайняті території.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу у Лондоні відповідь на прохання ЗМІ прокоментувати події під Херсоном. 

Ми бачили оголошення, але поки зачекаємо і подивимося, що буде там відбуватися. Але що нам відомо - що Росію спершу витіснили з-під Києва Києва, далі - на сході довкола Харкова, і зараз ми бачимо, що українці спроможні відтісняти російські війська також на півдні довкола Херсона. Це надихаюче - бачити, що хоробрі українські військові спроможні звільняти нові й нові території", - зазначив Столтенберг. 

Генсек зазначив, що це, передусім, заслуга мужності й професійності українських військових, але вкрай важливу роль відіграє і західна допомога. 

Нагадаємо, вдень 9 листопада міністр оборони РФ Сєргєй Шойгу заявив, що Росія вирішила відступити з правого берега Дніпра. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: НАТОРосіяХерсон
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Режим Лукашенка визнав нацистським патріотичне гасло "Жыве Беларусь!"

У Генштабі пояснили план дій у разі повторного наступу РФ з Білорусі

В Україні загинули і отримали поранення понад 100 тисяч російських солдатів – генерал Міллі

Битва за Херсон не закінчена, але російські війська вступили в нову фазу — ISW

На Заході все більше схильні до переговорів України й Росії – NBC

Зеленський застеріг РФ: Спроба підірвати Каховську ГЕС означатиме оголошення війни всьому світу

Усі новини...
НАТО
Генсек НАТО здійснить візит до Британії та відвідає навчання українських військових
У НАТО і ЄС обговорюють можливі переговори з РФ після звільнення Україною Херсона – ЗМІ
У Варшаві пояснили, що союз України, Британії та Польщі не замінить НАТО у захисті Києва
Останні новини
12:18
Росія усе мінує, хоче зробити Херсон "містом смерті" - ОП
12:07
Федоров пропонує бізнесу поділитися з операторами зв'язку доступом до генераторів
12:04
За добу ЗСУ просунулись на Луганщині на 2 кілометри – Генштаб
11:50
МАГАТЕ провело перевірку Південноукраїнської АЕС
11:29
Генштаб: Ймовірний вихід ворога з Херсону – результат дій ЗСУ
11:26
Статки найбагатших мільярдерів Китаю за рік скоротились на 40%
11:24
Маск анонсував глобальні зміни в Twitter, серед них – власна платіжна система
11:20
відеоЗСУ взяли під контроль Снігурівку
11:12
Іран оголосив про створення першої гіперзвукової балістичної ракети
11:08
Як переселенцям і військовим безкоштовно пройти тест на COVID-19 – пояснюють у ЦГЗ
Усі новини...