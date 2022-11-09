Генсек НАТО прокоментував заяви РФ про відступ із правого берега: Подивимося

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що про те, що відбувається довкола Херсона, можна буде робити висновки пізніше з розвитку подій, проте нагадав, що Україна вже неодноразово змушувала російські війська залишити зайняті території.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу у Лондоні відповідь на прохання ЗМІ прокоментувати події під Херсоном.

Ми бачили оголошення, але поки зачекаємо і подивимося, що буде там відбуватися. Але що нам відомо - що Росію спершу витіснили з-під Києва Києва, далі - на сході довкола Харкова, і зараз ми бачимо, що українці спроможні відтісняти російські війська також на півдні довкола Херсона. Це надихаюче - бачити, що хоробрі українські військові спроможні звільняти нові й нові території", - зазначив Столтенберг.

Генсек зазначив, що це, передусім, заслуга мужності й професійності українських військових, але вкрай важливу роль відіграє і західна допомога.

Нагадаємо, вдень 9 листопада міністр оборони РФ Сєргєй Шойгу заявив, що Росія вирішила відступити з правого берега Дніпра.