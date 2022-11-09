Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський поговорив з прем’єром Нідерландів - про "захист у небі" та відновлення інфраструктури

"Європейська правда"Середа, 9 листопада 2022, 18:19

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр Нідерландів Марк Рютте повели телефонну розмову, серед тем було відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури та "захист у небі".

Про це Зеленський повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда"

"Обговорив з прем’єр-міністром Нідерландів подальшу співпрацю щодо захисту нашої території, зокрема у небі, та відбудову енергетичної інфраструктури України", - розповів президент.

Реклама:

Зеленський додав, що також висловився за продовження дії так званої "зернової угоди", та просив Рютте про підтримку ініціатив України в ООН. 

Марк Рютте ще не повідомляв про розмову.  

Нагадаємо, в рамках нового пакету допомоги Україні США та Нідерланди разом оплатять відновлення танків Т-72, які перебувають на зберіганні у Чехії

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийНідерландиППОміжнародні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: