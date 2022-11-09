Зеленський поговорив з прем’єром Нідерландів - про "захист у небі" та відновлення інфраструктури

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр Нідерландів Марк Рютте повели телефонну розмову, серед тем було відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури та "захист у небі".

Про це Зеленський повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Обговорив з прем’єр-міністром Нідерландів подальшу співпрацю щодо захисту нашої території, зокрема у небі, та відбудову енергетичної інфраструктури України", - розповів президент.

Зеленський додав, що також висловився за продовження дії так званої "зернової угоди", та просив Рютте про підтримку ініціатив України в ООН.

Марк Рютте ще не повідомляв про розмову.

Нагадаємо, в рамках нового пакету допомоги Україні США та Нідерланди разом оплатять відновлення танків Т-72, які перебувають на зберіганні у Чехії.