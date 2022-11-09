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Зеленський поговорив з прем’єром Нідерландів - про "захист у небі" та відновлення інфраструктури

"Європейська правда"Середа, 9 листопада 2022, 19:19

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр Нідерландів Марк Рютте повели телефонну розмову, серед тем було відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури та "захист у небі".

Про це Зеленський повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда"

"Обговорив з прем’єр-міністром Нідерландів подальшу співпрацю щодо захисту нашої території, зокрема у небі, та відбудову енергетичної інфраструктури України", - розповів президент.

Зеленський додав, що також висловився за продовження дії так званої "зернової угоди", та просив Рютте про підтримку ініціатив України в ООН. 

Марк Рютте ще не повідомляв про розмову.  

Нагадаємо, в рамках нового пакету допомоги Україні США та Нідерланди разом оплатять відновлення танків Т-72, які перебувають на зберіганні у Чехії

Теми: ЗеленськийНідерландиППОміжнародні відносини
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