У Росії почали блокувати пісню "Червона калина"

Музичні сервіси в Росії почали блокувати українську народну пісню "Червона калина", у МВС РФ її назвали "гімном екстремістської організації".

Джерело: російський ресурс Baza

Деталі: "База" виявила, що в "Яндекс Музика" більше не можна прослухати пісню "Ой у лузі червона калина". У техпідтримці сервісу пояснили, що її заблокували через Роскомнагляд, оскільки регулятор "направив усім музичним платформам повідомлення про необхідність обмежити доступ до цього треку".

Реклама:

При цьому сервіс не блокував "Червону калину" у виконанні Олександра Малініна, а також залишив кілька каверів і реміксів на неї.

Водночас у "ВКонтакте" ця українська пісня поки що є доступною у всіх варіаціях.

Довідка: "Ой у лузі червона калина…" – українська пісня, написана на початку 1914 року на Галичині Степаном Чарнецьким за мотивами останнього куплету козацької пісні XVII століття "Розлилися круті бережки". Після початку Першої світової війни, ймовірно, доповнена Григорієм Трухом, виконувалася січовими стрілками, стала народною.

ВІДЕО ДНЯ

Пісня відома у кількох варіантах. Співали її та бійці УПА.

У 2022 році пісня "Ой в лугу червона калина…" набула нової популярності після виконання Андрієм Хливнюком у перші дні російського вторгнення та кавер-версії культового гурту "Пінк Флойд" під назвою Hey, Hey, Rise Up!. Її часто почали виконувати в Україні та за кордоном, пісня стала символом незламності України.

Російські правоохоронці спочатку в окупованому Криму, а потім і на ширшій території почали утиски за прослуховування пісні "Ой на лузі червона калина...".

У жовтні "Місіс Крим" Ольгу Валєєву оштрафували на 40 тисяч за виконання пісні, а її подругу посадили на 10 діб. Тоді ж російське МВС назвало "Червону калину" "гімном екстремістської організації".