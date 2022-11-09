Нідерланди відправлять до 100 інструкторів для навчання українських військових у межах місії ЄС

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила, що нідерландська сторона планує відправити від 50 до 100 військовослужбовців для участі в місії ЄС із підготовки українських військових.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTL Nieuws.

До цього числа не входять 90 нідерландських військовослужбовців, які вже здійснюють підготовку українських військових у межах окремої місії у Великій Британії.

Планується, що під час тренувальної програми відбуватиметься активна співпраця з німецькими військовослужбовцями. Навчальна місія відбуватиметься переважно у Німеччині та Польщі. Коли розпочнуться навчання, поки що невідомо.

Серед іншого, військовослужбовці Нідерландів навчатимуть тактичній медицині, знешкодженню вибухонебезпечних предметів, тактико-технічній підготовці із систем озброєння та підготовці штабних офіцерів батальйонів і бригад.

Нагадаємо, 17 жовтня Рада Європейського Союзу затвердила рішення про створення Місії військової підтримки України (EUMAM Ukraine). Її метою є забезпечення індивідуальної, колективної та спеціалізованої підготовки Збройних Сил України, а також координація та синхронізація діяльності країн ЄС на підтримку здійснення цієї підготовки.

Місія EUMAM Ukraine діятиме на території країн-членів ЄС та матиме Оперативний штаб у Брюсселі з метою забезпечення загальної координації на стратегічному рівні. Командувач місії - віцеадмірал Ерве Блежан, директор Відділу військового планування та ведення бойових дій (MPCC) ЗЄС.

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Два оперативні командування будуть створені у Польщі та Німеччині. Мандат місії спочатку триватиме два роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період становитиме 106,7 мільйона євро.

Місія забезпечуватиме координацію з двосторонніми заходами держав-членів на підтримку України, а також з іншими міжнародними партнерами, і буде відкритою для участі третіх держав.