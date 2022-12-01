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У Вірменії розбився літак: двоє загиблих

"Європейська правда"Четвер, 1 грудня 2022, 13:07
У Вірменії розбився літак: двоє загиблих
скриншот

У Вірменії вдень 1 грудня розбився легкий двомоторний літак, двоє людей на його борту загинули.

Як повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда", про це повідомили в службі надзвичайних ситуацій.

Інформація про аварію надійшла близько 14:20 за місцевим часом з Коктайської області, що у центрі країни. Літак B55 впав на території села Джрабер та загорівся.

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Двоє людей на борту не вижили, про інших постраждалих внаслідок аварії не повідомляють.

Нагадаємо, влітку у Грузії внаслідок аварії параплана й рятувального гелікоптера загинули 9 людей.

Теми: Вірменія
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