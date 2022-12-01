У Херсоні вчетверте за добу пролунали вибухи – ЗМІ

Вдень 1 грудня у звільненому від окупантів Херсоні пролунали вибухи, зранку у місті також було неспокійно.

Джерело: Суспільне

Деталі: За інформацією ЗМІ, зранку вибухи чули вже тричі: близько 09:25, 10:20 и 11:40. Близько 15:40 з’явилася інформація про нові вибухи у місті.

Станом на 16:00 в області не оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо: Попри звільнення Херсон залишається вразливим для російської артилерії і зазнає важких обстрілів, як повідомила британська розвідка.