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СБУ викрила посадовців митниці, які блокували вивезення зерна до ЄС

Альона Мазуренко Четвер, 1 грудня 2022, 15:07
СБУ викрила посадовців митниці, які блокували вивезення зерна до ЄС
фото: СБУ

Служба безпеки викрила корупціонерів на Київській, Львівській та Чернівецькій митницях, які перешкоджали вивезити українське зерно до ЄС.

Джерело: пресслужба СБУ 

Дослівно: "В результаті слідчо-оперативних дій на Київській, Львівській та Чернівецькій митницях заблоковано корупційну схему.

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Викрито керівництво відповідних регіональних митниць, яке організувало механізм незаконного одержання грошей за оформлення експортно-імпортних операцій.

За різні суми хабарів вони "гарантували" представникам агрокомпаній безперешкодне митне оформлення оптових партій сільгосппродукції, яку експортували до країн Євросоюзу, зокрема українського зерна".

 

Деталі: Також злочинці вимагали гроші з підприємців, які ввозили в Україну іноземні товари для продажу.

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Щодня організатори схеми одержували "прибутки" у сотні тисяч гривень.

У разі відмови сплачувати "данину" чиновники створювали штучні перешкоди на митниці і відмовляли у провезенні продукції.

Зокрема, силовики задокументували факт вимагання грошей заступником начальника митного поста "Спеціалізований" у столичному регіоні.

Дослівно: "Він вимагав кошти у бізнесмена, який з початку повномасштабного вторгнення пішов на службу до ЗСУ і бере участь у бойових діях.

Тож, аби його фірма працювала, він вимушений був взяти декілька днів відпустки, щоб заплатити хабар.

Співробітники СБУ затримали чиновника "на гарячому" під час отримання всієї суми неправомірної вигоди".

Деталі: Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру для нього та інших учасників оборудки.

Крім того, правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та роботи заступника начальника Чернівецької митниці, а також у посадовців митного поста "Городок" на Львівщині.

У межах кримінального провадження за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ триває досудове розслідування.

Теми: СБУзернокорупціямитниця
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