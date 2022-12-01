Я окупант – росЗМІ опублікували щоденник інженера з РФ, який працював у Маріуполі

Російське видання "Медіазона" скорочено опублікувало щоденник інженера з Росії, який провів місяць в окупованому Маріуполі і працював на будівництві.

Джерело: Медіазона

Дослівно зі щоденника: "Я тут окупант, ніхто мене сюди не кликав, хоча, може, хтось і кликав, але точно не 99% тих, хто проголосував "за".

Мужики розповідають, що іноді хтось приходить на будівництво з виноградом і якимись частуваннями, а від когось ловиш презирливі погляди. Ось кілька днів тому кран нашого кранівника замінували розтяжками, і так дві ночі поспіль. Висновок напрошується тільки один: нам тут не раді".

Деталі: Видання називає чоловіка Андрієм Івановим, зазначаючи, що його ім'я змінене. Він приїхав до Маріуполя восени і побачив зруйноване його співгромадянами місто. Відрядження Іванова тривало місяць – і він рахував дні, коли повернеться додому.

Іванов розповів, як у перший день, коли він лиш приїхав, його постійно трусило від страху – він побачив знищене росіянами місто, військових – які "справжні діти" – з автоматами, жінку біля зруйнованої багатоповерхівки, яка називала росіян окупантами та кричала, що вони принесли багато горя.

Інженер писав, що ставлення місцевих до росіян "скоріше негативне", що він це "прекрасно розумів", і що боявся, що його "можуть тут вбити, і по факту матимуть на це повне право".

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Окупант у щоденнику розповідав про свій побут будівельника, ділився спостереженнями про життя в окупованому місті та про ставлення українців до російських загарбників.

За його словами, місцеві "майже завжди говорять про війну", у місті "по суті не відбувається нічого, крім вибухів і розмінування".

Росіянин також описує день, коли "по всій Україні були прильоти ракет" і йому було дуже страшно, оскільки він "перебуває на окупованій території", і ЗСУ, "напевно, нічого не заважає випустити ракети по Маріуполю".

За словами російського інженера, він "дуже сильно любить життя і ненавидить війну", і в Маріуполі відчув, "ніби щойно запустився таймер зворотного відліку" його життя.

Іванов уже за кілька днів у зруйнованому його співвітчизниками місті почав писати, що "дуже сумує за нормальним життям, за зустрічами з друзями, за квартирою".

Росіянин, який приїхав у країну, яку намагається окупувати його країна, заявляв, що "дуже втомився", постійно боїться і хоче виїхати із захопленого міста "якнайскоріше і якнайдалі" і що він "завжди цінував життя, а тут (в окупованому росіянами Маріуполі – ред.) цінує його ще більше".

Дослівно зі щоденника Іванова: "Це був найстрашніший і найбільш травмуючий досвід у моєму житті. Я побував там, де йде війна. Що я бачив тут? Тільки людей. Не було ні демонів із рогами, ні міфічних ворогів, ні тим паче нацистів, тільки звичайні люди".