Україна веде переговори про отримання ракет С-300 від інших країн – Резніков

Україна веде переговори про можливість передачі їй ракет С-300 з країн, які мають ці системи на озброєнні.

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 1 грудня

Пряма мова: "С-300 дуже вдало працюють. Річ у тім, що вони не вироблялися в Україні, тобто у нас немає виробництва ракет С-300, тому ми використовуємо запаси.

З усіма міністрами оборони тих країн, у яких на озброєнні також є С-300, ми ведемо переговори щодо можливості поповнення цього запасу ракет з їхніх складів та арсеналів".