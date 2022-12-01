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Україна веде переговори про отримання ракет С-300 від інших країн – Резніков

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 1 грудня 2022, 17:53
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ. ФОТО З FACEBOOK

Україна веде переговори про можливість передачі їй ракет С-300 з країн, які мають ці системи на озброєнні.

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 1 грудня 

Пряма мова: "С-300 дуже вдало працюють. Річ у тім, що вони не вироблялися в Україні, тобто у нас немає виробництва ракет С-300, тому ми використовуємо запаси. 

З усіма міністрами оборони тих країн, у яких на озброєнні також є С-300, ми ведемо переговори щодо можливості поповнення цього запасу ракет з їхніх складів та арсеналів".

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Теми: Резніковпереговоризброя
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