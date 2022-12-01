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ЄС надасть 1,2 млн євро на розмінувальну роботу ОБСЄ в Україні

"Європейська правда"Четвер, 1 грудня 2022, 18:54
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Європейський союз виділить 1,2 млн євро на фінансування розмінувальних робіт в Україні під егідою ОБСЄ.

Про це повідомив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель під час засідання Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), пише "Європейська правда".

Боррель зазначив, що Євросоюз продовжить сприяти діяльності ОБСЄ та виділить 1,2 млн євро на фінансування проєктів з розмінування в Україні. 

Дипломат ще перед засіданням сказав, що планує зробити таке оголошення, але тоді назвав суму 1 млн євро.

Боррель також наголосив, що Росія, напавши на Україну, порушила фундаментальні принципи цієї організації - про відмову від застосування сили, повагу до суверенітету й територіальної цілісності держав, захист прав людини.

"Росія повернула війну у Європу. Росія занурює Україну у холод і темряву, а поза варварським нападом на Україну і її народ, Росія продовжує відігравати дестабілізуючу роль у непідконтрольних уряду районах Грузії та Придністров’ї у Молдові. Ми маємо об’єднано протидіяти цьому", - заявив Боррель. 

Нагадаємо, Кулеба заявив, що у складі з Росією ОБСЄ перебуває "на шляху до пекла".

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Теми: ЄСрозмінуванняОБСЄ
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