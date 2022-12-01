Глава Міноборони Іспанії: Листи з вибухівкою не змінять рішення допомагати Україні

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що ні розсилка листів із вибухівкою, ні будь-які інші насильницькі дії не змінять "твердого і ясного" зобов'язання Іспанії підтримати Україну в її обороні проти російського вторгнення.

Про це вона заявила в четвер під час візиту до Одеси, пише "Європейська правда" з посиланням на видання Electomania.

"Що має бути гранично ясно, так це те, що жодна з цих посилок або будь-яка інша насильницька дія не змінить чіткого і твердого зобов'язання Іспанії, країн НАТО і Європейського Союзу підтримувати Україну, тому що Україна захищає справедливу справу", - сказала вона.

Виступаючи перед представниками ЗМІ, Роблес підтвердила прихильність Іспанії Україні.

"Україна не тільки захищає свій суверенітет і міжнародну цілісність, а й захищає мир в усьому світі та співтовариство демократичних цінностей", - сказала вона.

Міністр також звинуватила президента Росії Владіміра Путіна в порушенні "всіх норм міжнародного права" і висловила сподівання, що "одного разу" він може постати перед міжнародними кримінальними судами.

"Тим часом, Іспанія є серйозним партнером і прихильна політиці, визначеній НАТО, яка є політикою єдності та повної підтримки України", - запевнила вона.

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Нагадаємо, у середу вдень стало відомо, що співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху пакунка в приміщенні дипустанови, який адресували послу. Відомо, що в Іспанії попередньо кваліфікували інцидент як терористичний злочин.

Пакунок із, імовірно, вибуховим пристроєм у середу отримала також іспанська компанія Instalaza, яка виготовляє зброю, що її уряд Іспанії направляє в Україну для допомоги в боротьбі з російськими силами; авіабаза Торрехон-де-Ардос та міністерство оборони Іспанії; а також посольство США в Мадриді.

Детальніше про події читайте в статті - Пошта 155-го калібру: як вибух у посольстві України має змінити політику Іспанії