Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава Міноборони Іспанії: Листи з вибухівкою не змінять рішення допомагати Україні

"Європейська правда"Четвер, 1 грудня 2022, 19:07

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що ні розсилка листів із вибухівкою, ні будь-які інші насильницькі дії не змінять "твердого і ясного" зобов'язання Іспанії підтримати Україну в її обороні проти російського вторгнення.

Про це вона заявила в четвер під час візиту до Одеси, пише "Європейська правда" з посиланням на видання Electomania.

"Що має бути гранично ясно, так це те, що жодна з цих посилок або будь-яка інша насильницька дія не змінить чіткого і твердого зобов'язання Іспанії, країн НАТО і Європейського Союзу підтримувати Україну, тому що Україна захищає справедливу справу", - сказала вона.

Виступаючи перед представниками ЗМІ, Роблес підтвердила прихильність Іспанії Україні.

"Україна не тільки захищає свій суверенітет і міжнародну цілісність, а й захищає мир в усьому світі та співтовариство демократичних цінностей", - сказала вона.

Міністр також звинуватила президента Росії Владіміра Путіна в порушенні "всіх норм міжнародного права" і висловила сподівання, що "одного разу" він може постати перед міжнародними кримінальними судами.

"Тим часом, Іспанія є серйозним партнером і прихильна політиці, визначеній НАТО, яка є політикою єдності та повної підтримки України", - запевнила вона.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у середу вдень стало відомо, що співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху пакунка в приміщенні дипустанови, який адресували послу. Відомо, що в Іспанії попередньо кваліфікували інцидент як терористичний злочин.

Пакунок із, імовірно, вибуховим пристроєм у середу отримала також іспанська компанія Instalaza, яка виготовляє зброю, що її уряд Іспанії направляє в Україну для допомоги в боротьбі з російськими силами; авіабаза Торрехон-де-Ардос та міністерство оборони Іспанії; а також посольство США в Мадриді.

Детальніше про події читайте в статті - Пошта 155-го калібру: як вибух у посольстві України має змінити політику Іспанії

Теми: Іспанія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир ПЦУ

фотоСвященник Лаври Захарія отримав особисте зобов'язання за "співи про Росію"

ЄС остаточно схвалив граничну ціну на російську нафту

Нова військова місія ЄС для України досягла повної оперативної готовності - Боррель

фото, відео, оновленоВ Одесі прогримів вибух: 7 постраждалих, з яких 5 поліцейських

фотоСуперяхту Медведчука, арештовану в Хорватії, продадуть на користь України

Усі новини...
Іспанія
"Поштовий тероризм" в Іспанії: пакунок з вибухівкою надіслали посольству США
Третій підозрілий пакет надійшов до авіабази в Мадриді, яка ділиться розвідданими з Україною
Окрім посольства підозрілий пакунок отримала іспанська компанія, чию зброю отримує Україна
Останні новини
20:57
адресиОпубліковано перелік магазинів, які працюватимуть у разі блекауту в Києві
20:48
Є проблеми на лівому березі Києва: відключення світла у двох районах триваліші – YASNO
20:44
Кулеба: Українські посольства отримали 17 листів із залякуваннями дипломатів
20:44
Нідерланди заблокують вступ Болгарії до Шенгену - рішення уряду
20:22
Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир ПЦУ
20:20
Призначення і нарахування субсидій буде відбуватись через Пенсійний фонд – Шмигаль
20:18
фотоСвященник Лаври Захарія отримав особисте зобов'язання за "співи про Росію"
20:08
Глава Мюнхенської конференції: Україна має повне право відвоювати Крим
19:58
МВС Іспанії розповіло, що було в пакунку, який отримало посольство України
19:49
Якщо у всьому Києві зникне світло, метро не ходитиме – Кличко
Усі новини...