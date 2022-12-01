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Німеччина передала Україні мостоукладальні танки, надводні дрони й запчастини до Мі-24

"Європейська правда"Четвер, 1 грудня 2022, 19:32
фото Getty Images

Уряд Німеччини в четвер оновив перелік військової допомоги Україні, переданої протягом останнього тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з інформацією, за останні дні Україна отримала від Німеччини три мостоукладальні танки BIBER, вісім надводних безпілотників (на додачу до двох переданих) та 12 прикордонних автомобілів (усього їх уже 65).

Також українська сторона отримала від німецької чотири тисячі спальних мішків, запасні частини до гелікоптерів Мі-24 й 30 машин швидкої допомоги.

Крім того, Берлін анонсував передачу Україні семи зенітних самохідних артилерійських установок Gepard і 100 тисяч аптечок.

Раніше стало відомо, що уряд Німеччини хоче передати Україні більше самохідних артилерійських установок Gepard для захисту від російських атак.

На даний момент 30 таких танків було поставлено в Україну із запасів виробника KMW.

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Теми: Німеччина
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