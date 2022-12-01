Німеччина передала Україні мостоукладальні танки, надводні дрони й запчастини до Мі-24

Уряд Німеччини в четвер оновив перелік військової допомоги Україні, переданої протягом останнього тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з інформацією, за останні дні Україна отримала від Німеччини три мостоукладальні танки BIBER, вісім надводних безпілотників (на додачу до двох переданих) та 12 прикордонних автомобілів (усього їх уже 65).

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Також українська сторона отримала від німецької чотири тисячі спальних мішків, запасні частини до гелікоптерів Мі-24 й 30 машин швидкої допомоги.

Крім того, Берлін анонсував передачу Україні семи зенітних самохідних артилерійських установок Gepard і 100 тисяч аптечок.

Раніше стало відомо, що уряд Німеччини хоче передати Україні більше самохідних артилерійських установок Gepard для захисту від російських атак.

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На даний момент 30 таких танків було поставлено в Україну із запасів виробника KMW.