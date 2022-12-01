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Зеленський: Референдум 1991 року об’єднав усю Україну, більше не будемо камінчиками імперій

Катерина ТищенкоЧетвер, 1 грудня 2022, 23:04
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що референдум 1 грудня 1991 року про проголошення незалежності України був вільним і чесним, а також об’єднав усю територію держави.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "1 грудня 31 рік тому відбувся референдум, який об’єднав усю територію нашої держави.

Ніхто з наших людей не залишився за межами всеукраїнського рішення. Київ і Севастополь, Одеса і Крим, Львів і Черкаси, Чернігів і Харків, Донецьк і Херсон, Запоріжжя і Луганськ, Хмельниччина і Кіровоградщина, Волинь і Дніпропетровщина, Суми і Закарпаття, Франківськ і Тернопіль, Житомирщина і Чернівці, Вінниця, Київщина, Миколаїв, Полтава, Рівне. Всі підтримали.

Люди підтвердили акт проголошення незалежності України вільно і законно. Це був справжній референдум, а не якась імітація. Це був чесний референдум, і саме тому його визнав світ".

Деталі: Президент наголосив, що з часу референдуму 1991 року українці пережили багато намагань "перетворити крапку на трикрапку чи на крапку з комою".

"Ми бачили багато діячів, які не могли заспокоїтися, що імперію таки повалили. Ми й тепер боронимо Україну від таких "товаришів", які хотіли цьогоріч відзначати сторіччя імперії замість чергової річниці волі. Вони хотіли, але буде за українськими правилами. Наше прагнення жити вільно, яке було висловлено 24 серпня і підтверджено 1 грудня, не зламати. Українці більше ніколи не будуть камінчиками якихось там імперій. Ми вже вибороли це і забезпечимо для нашої держави всю повноту незалежності", - сказав Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ

Довідка: 1 грудня 1991 року відбувся загальнонаціональний референдум щодо проголошення незалежності України. На референдум винесли одне питання: "Чи підтверджуєте ви Акт проголошення незалежності України?". Текст Акту, ухвалений Верховною Радою 24 серпня 1991 року, було наведено у виборчому бюлетені. У референдумі взяли участь 84,18 % населення України. З них 90,32% проголосували "За". У жодній з областей, а також у Криму, підтримка не була нижчою за 50%.

Теми: Зеленськийреферендум
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