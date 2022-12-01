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Не Росії розповідати, хто занурив Молдову в пітьму – МЗС країни

"Європейська правда"Четвер, 1 грудня 2022, 23:18
фото Pixabay

Міністерство закордонних справ Молдови різко відповіло на твердження офіційної представниці російського зовнішньополітичного відомства Марії Захарової про те, що відключення електроенергії в країні є виною Кишинева.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в коментарі речника МЗС Молдови Даніеля Воде, який наводить видання NewsMaker.

"Кожен громадянин Молдови, який опинився в темряві й холоді, прекрасно знає, чому це сталося. Не Москві розповідати нам про це. Кожен із нас відчув на собі наслідки цієї жорстокої війни, незалежно від своїх політичних пристрастей. Масивні атаки Росії на українську інфраструктуру загрожують енергетичній безпеці нашої країни. Ця війна має закінчитися негайно", – заявив він.

Напередодні на пресконференції Марія Захарова вісім хвилин говорила про "русофобію" в Молдові, стверджуючи, що "політика молдовської влади має наслідки набагато ширші і набагато небезпечніші, ніж виключно локальне самодурство тимчасової влади, яка прийшла і має підтримку з-за кордону".

"Глобально вирішити соціально-економічні проблеми прозахідні політики Молдови нездатні з однієї простої причини: вони йдуть не туди і люди це розуміють… Це хто залишив народ Молдови в темряві й холоді – Росія, яка стільки років допомагала й постачала Молдавію, постачаючи все, що тільки можна, приймаючи в себе громадян Молдавії й даючи їм оплачувану роботу?" – сказала вона.

Нагадаємо, 23 листопада Молдова разом з Україною вдруге частково залишилася без світла, місцями були перебої з водопостачанням та мобільним зв’язком.

Молдовська президентка Мая Санду заявила, що Росія занурила Молдову у пітьму, й Кишинів не може довіряти режиму, який вбиває одних людей та залишає інших без світла та тепла. Також після відключень у соцмережах Молдови запустили флешмоб "В темряві, але без вас".

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Теми: МолдоваРосіяелектроенергія
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