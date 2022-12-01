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Міграційна служба видала перше посвідчення на повернення в Україну для депортованих до РФ

Катерина ТищенкоЧетвер, 1 грудня 2022, 23:49
посвідчення на повернення в Україну, фото з Telegram МВС

Працівники Державної міграційної служби у четвер у рамках експериментального проєкту оформили перше посвідчення на повернення в Україну особи, яку примусово вивезли до РФ.

Джерело: МВС України, ДМС

Деталі: У міністерстві зазначають, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ понад один мільйон українців були депортовані з окупованих територій. У цих людей було вилучено, викрадено або знищено документи, які посвідчують їх особу і підтверджують належність до громадянства України.

Дослівно: "Тому українці, рідні яких втратили українські документи, стали заручниками та були насильно вивезені на територію держави-агресора, можуть звернутися до територіального органу ДМС і оформити своїм рідним посвідчення на повернення в Україну.

Оформлення посвідчення є безоплатним та здійснюється протягом п’яти робочих днів із дня подання заяви-анкети встановленого зразка. Термін дії документа – до 3 місяців".

Більше деталей: Як повідомляється на сайті ДМС, постанову Кабміну про затвердження порядку реалізації експериментального проєкту щодо оформлення і видачі посвідчення особи на повернення в Україну було прийнято 21 жовтня 2022 року.

Порядком передбачено, що оформлення та передача посвідчень на повернення в Україну для осіб, які примусово були вивезені на територію держави-агресора і втратили свої документи, може здійснюватися без їхньої особистої присутності, а лише за зверненням їх близьких осіб, законних представників або Мінреінтеграції.

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Теми: депортація Міграційна служба
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