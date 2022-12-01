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Генсек НАТО: Зарано говорити, чи домовляться Польща й Німеччина про Patriot в Україні

"Європейська правда"Четвер, 1 грудня 2022, 22:55
Генсек НАТО: Зарано говорити, чи домовляться Польща й Німеччина про Patriot в Україні
Patriot, ілюстративне фото Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер заявив, що наразі рано робити висновки про переговори між Польщею та Німеччиною про можливе передання Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Важливо відокремити дискусію про ті три Patriot, які Німеччина запропонувала для захисту повітряного простору Польщі, від питання надання Україні більшої кількості засобів ППО (протиповітряної оборони)", – сказав Столтенберг під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні.

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"Ми всі згодні з нагальною необхідністю допомогти Україні, зокрема системами протиповітряної оборони", – додав він, зазначивши, що забезпечення належної роботи вже поставлених систем є не менш важливим, ніж надання нових.

"Є потреба в боєприпасах до наявних систем, є потреба в запасних частинах і технічному обслуговуванні", – пояснив генеральний секретар НАТО.

Раніше у Пентагоні заявили, що Сполучені Штати розглядають можливість відправки систем Patriot в Україну для підтримки засобів ППО проти російських атак.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, Берлін запропонував Варшаві систему Patriot для забезпечення безпеки повітряного простору після того, як минулого тижня в Польщі впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей. Пізніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак попросив Німеччину натомість направити системи Patriot в Україну.

Німеччина заявила, що обговорює з союзниками прохання Польщі про відправлення німецьких систем Patriot до України.

Теми: НАТОПольщаНімеччиназброя
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