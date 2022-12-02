За день росіяни спрямували на Сумщину 180 снарядів
За день 1 грудня росіяни спрямували на території громад Сумської області 180 снарядів.
Джерело: голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький
180 снарядів та мін протягом дня спрямували росіяни на наші території.
Пряма мова: "Під обстрілами були Шалигинська, Есманьська, Юнаківська, Зноб-Новгородська та Миропільська громади".
Деталі: По Шалигинській громаді ворог одночасно гатив із гранатомету (50 "приходів"), міномету (5 "приходів") та зі стрілецької зброї.
Згодом росіяни випустили ще 46 мін 120-мм калібру по прикордонню та здійснили обстріл зі ствольної артилерії (4 "приходи").
Обійшлося без постраждалих.
По Есманьській громаді ворог застосував стрілецьку зброю в напрямку прикордонного села. А згодом обстріляв зі ствольної артилерії. Був 21 вибух. Минулося без руйнувань.
По Юнаківській громаді росіяни застосували артилерію. На території області вибухнуло 17 снарядів з САУ 122-мм калібру. Виникла пожежа, при цьому люди не постраждали.
Зноб-Новгородську громаду російські війська обстріляли із САУ (24 "прильоти").
Внаслідок обстрілу пошкоджене зерносховище, а також лінії електропередачі.
На прикордонні Миропільської громади розірвалися 13 мін, випущених росіянами. Люди не постраждали.