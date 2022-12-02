За день росіяни спрямували на Сумщину 180 снарядів

За день 1 грудня росіяни спрямували на території громад Сумської області 180 снарядів.

Джерело: голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький

180 снарядів та мін протягом дня спрямували росіяни на наші території.

Пряма мова: "Під обстрілами були Шалигинська, Есманьська, Юнаківська, Зноб-Новгородська та Миропільська громади".

Деталі: По Шалигинській громаді ворог одночасно гатив із гранатомету (50 "приходів"), міномету (5 "приходів") та зі стрілецької зброї.

Згодом росіяни випустили ще 46 мін 120-мм калібру по прикордонню та здійснили обстріл зі ствольної артилерії (4 "приходи").

Обійшлося без постраждалих.

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По Есманьській громаді ворог застосував стрілецьку зброю в напрямку прикордонного села. А згодом обстріляв зі ствольної артилерії. Був 21 вибух. Минулося без руйнувань.

По Юнаківській громаді росіяни застосували артилерію. На території області вибухнуло 17 снарядів з САУ 122-мм калібру. Виникла пожежа, при цьому люди не постраждали.

Зноб-Новгородську громаду російські війська обстріляли із САУ (24 "прильоти").

Внаслідок обстрілу пошкоджене зерносховище, а також лінії електропередачі.

На прикордонні Миропільської громади розірвалися 13 мін, випущених росіянами. Люди не постраждали.