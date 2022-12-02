Мер показала наслідки російського удару по житловій 5-поверхівці поблизу Чугуєва

Зруйнований росіянами будинок у Чугуєві. Тут і далі фото з Telegram Галини Мінаєвої

Мер Чугуєва Галина Мінаєва показала наслідки російськоого удару по с. Клугино-Башкирівка, що поблизу міста Чугуїв у Харківській області, у результаті якого був пошкоджений житловий 5-поверховий будинок та пооранені 2 людини.

Джерело: Мінаєва у Telegram, голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Мінаєвої: "Зранку побувала на місці нічного обстрілу, внаслідок якого російською ракетою частково зруйнована житлова п'ятиповерхівка. Дякувати Богові, цього разу обійшлося без загиблих, хоча вибух наробив немало лиха. Є поранені, знищено майно багатьох мешканців міста".

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Деталі: Синєгубов уточнив, що близько півночі окупанти влучили ракетою С-300 в житловий будинок у с. Клугино-Башкирівка, що межує з Чугуєвом.

Він додав, що постраждали двоє жінок 67 та 24-років.

Мер опублікувала фото пошкодженого будинку.

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Мінаєва зазначила, що наразі місто вживатиме заходів для розбору завалів, відновлення пошкоджених комунікацій та забезпечення тимчасовим житлом тих, хто його втратив.