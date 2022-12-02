Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мер показала наслідки російського удару по житловій 5-поверхівці поблизу Чугуєва

Ірина БалачукП'ятниця, 2 грудня 2022, 08:04
Мер показала наслідки російського удару по житловій 5-поверхівці поблизу Чугуєва
Зруйнований росіянами будинок у Чугуєві. Тут і далі фото з Telegram Галини Мінаєвої

Мер Чугуєва Галина Мінаєва показала наслідки російськоого удару по с. Клугино-Башкирівка, що поблизу міста Чугуїв у Харківській області, у результаті якого був пошкоджений житловий 5-поверховий будинок та пооранені 2 людини. 

Джерело: Мінаєва у Telegram, голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram  

Пряма мова Мінаєвої: "Зранку побувала на місці нічного обстрілу, внаслідок якого російською ракетою частково зруйнована житлова п'ятиповерхівка. Дякувати Богові, цього разу обійшлося без загиблих, хоча вибух наробив немало лиха. Є поранені, знищено майно багатьох мешканців міста".

Реклама:

Деталі: Синєгубов уточнив, що близько півночі окупанти влучили ракетою С-300 в житловий будинок у с. Клугино-Башкирівка, що межує з Чугуєвом.

Він додав, що постраждали двоє жінок 67 та 24-років. 

Мер опублікувала фото пошкодженого будинку. 

ВІДЕО ДНЯ
 

Мінаєва зазначила, що наразі місто вживатиме заходів для розбору завалів, відновлення пошкоджених комунікацій та забезпечення тимчасовим житлом тих, хто його втратив. 

 

Теми: Харківська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Харківська область
Росіяни вдарили по харчовому підприємству у Куп’янську: убили охоронця
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
Окупанти обстріляли село на Харківщині: загинула жінка, загорівся кіоск
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: