Пентагон уклав контракт на $430 млн на виробництво додаткових HIMARS

Міноборони США уклало з компанією Lockheed Martin контракт на понад 430 мільйонів доларів на виготовлення додаткових високомобільних реактивних артилерійських систем (HIMARS).

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Пентагону.

"Компанія Lockheed Martin Corp. з Гранд Прері, штат Техас, отримала контракт з фіксованою ціною на суму 430 930 711 доларів США на повне виробництво високомобільних артилерійських ракетних систем та допоміжних послуг для задоволення нагальної потреби у підтримці армії та різних іноземних партнерів з продажу військової техніки", - йдеться у повідомленні.

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Про яких саме іноземних партнерів ідеться, не уточнюється.

Очікується, що контракт завершиться 31 грудня 2025 року.

Протягом останніх місяців Пентагон передав Україні приблизно 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS для боротьби з Росією.

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І українська, й американська сторони сходяться на тому, що HIMARS стали одним із важливих чинників переламу війни на користь Києва, оскільки дозволили уражати позиції російських військ у тилу.

Наприкінці вересня США оголосили про пакет військової допомоги, до якого увійшли 18 РСЗВ, але в Пентагоні уточнили, що на їхнє постачання знадобляться кілька років.