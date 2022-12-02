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Міністр оборони Литви: в українців більше шансів розвинути наступ взимку, ніж в агресора

П'ятниця, 2 грудня 2022, 09:57

В українських військових набагато більше шансів розвинути наступ цієї зими, ніж у російського агресора.

Про це сказав в інтерв'ю Delfi міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, передає "Європейська правда".

"Зима - це, звичайно, і можливості додаткові, і, звичайно, додаткові загрози. Я думаю, що обидві сторони будуть використовувати можливості зими. Але в України є перевага - українці воюють за свою землю. Вони знають її, знають свої можливості, знають, як воювати, вміють воювати. Я думаю, що якщо зіставляти з агресором українські можливості, то в українців шансів розвинути наступ саме взимку набагато більше, ніж в агресора", - сказав Анушаускас.

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За його словами, наступного року Збройні сили України отримають ще потужніше озброєння, яке є у країн НАТО.

Він також повідомив, що Литва планує поставити дрони та іншу допомогу.

"Ми думаємо, як можна було б використовувати нашу оборонну промисловість, яка, можливо, невелика, але вона все одно дещо може. Оптика, лазерні приціли, ті ж дрони, розвідувальні тощо, тобто те, що виробляється саме в нас. Деякі технологічні розробки в нас передові, наприклад, лазерні системи, тепловізори. Вони дають перевагу в бою... І ми знаємо, що й український спецназ, сили спецпризначення, вони використовують і мають перевагу", - сказав міністр.

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Нагадаємо, Анушаускас заявляв, що військова загроза для Литви, що походить від мілітаризованої Калінінградської області, залишається, але зараз вона не така висока, тому що Росія воює з Україною.

Теми: Литваармія
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