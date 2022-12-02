У Литві вперше розмістили найбільш потужні французькі винищувачі

Франція приєдналась до місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, вперше розмістивши у Литві свої найпотужніші винищувачі Rafale.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Польські ВПС, які нещодавно посилили місію повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, 1 грудня перейняли керівництво в угорської місії. Полякам, які дислокували в Литві чотири винищувачі F-16, допомагатимуть французькі солдати, що посилюють місію чотирма найпотужнішими винищувачами своєї країни Rafale, уперше дислокованими в Литві.

"Сьогодні повітряна оборона НАТО надзвичайно важлива. Ще в Мадриді країни НАТО домовилися посилити заходи стримування і оборони, зокрема у сфері повітряної оборони. Ми визнаємо, що засоби протиповітряної оборони мають відігравати важливішу роль у забезпеченні безпеки неба країн Балтії", - сказав віцеміністр оборони Литви Вілюс Семешка під час церемонії зміни контингенту.

Церемонія зміни військових одиниць, що виконують місію повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, відбулася на авіабазі Збройних сил Литви в Шауляї. У церемонії також взяли участь представники Міністерства оборони Угорщини, представники штабу ВПС НАТО, посли країн, представники міста Шяуляй та інші гості.

Угорські військовослужбовці, які завершили місію, захищали повітряний простір країн Балтії чотирма винищувачами JAS-39 Grippen. У місії брало участь близько 150 військовослужбовців - пілоти, техніки, медичний персонал, групи підтримки, фахівці зі зв'язку та інших напрямків.

Посилення місії повітряної поліції НАТО з авіабази ВПС Естонії в Емарі з чотирма винищувачами Eurofighter здійснюють ВПС Німеччини.