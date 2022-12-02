Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Литві вперше розмістили найбільш потужні французькі винищувачі

"Європейська правда"П'ятниця, 2 грудня 2022, 11:33
У Литві вперше розмістили найбільш потужні французькі винищувачі
скриншот

Франція приєдналась до місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, вперше розмістивши у Литві свої найпотужніші винищувачі Rafale.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Польські ВПС, які нещодавно посилили місію повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, 1 грудня перейняли керівництво в угорської місії. Полякам, які дислокували в Литві чотири винищувачі F-16, допомагатимуть французькі солдати, що посилюють місію чотирма найпотужнішими винищувачами своєї країни Rafale, уперше дислокованими в Литві.

Реклама:

"Сьогодні повітряна оборона НАТО надзвичайно важлива. Ще в Мадриді країни НАТО домовилися посилити заходи стримування і оборони, зокрема у сфері повітряної оборони. Ми визнаємо, що засоби протиповітряної оборони мають відігравати важливішу роль у забезпеченні безпеки неба країн Балтії", - сказав віцеміністр оборони Литви Вілюс Семешка під час церемонії зміни контингенту.

Церемонія зміни військових одиниць, що виконують місію повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, відбулася на авіабазі Збройних сил Литви в Шауляї. У церемонії також взяли участь представники Міністерства оборони Угорщини, представники штабу ВПС НАТО, посли країн, представники міста Шяуляй та інші гості.

Угорські військовослужбовці, які завершили місію, захищали повітряний простір країн Балтії чотирма винищувачами JAS-39 Grippen. У місії брало участь близько 150 військовослужбовців - пілоти, техніки, медичний персонал, групи підтримки, фахівці зі зв'язку та інших напрямків.

ВІДЕО ДНЯ

Посилення місії повітряної поліції НАТО з авіабази ВПС Естонії в Емарі з чотирма винищувачами Eurofighter здійснюють ВПС Німеччини.

Теми: Литваармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Литва
У РФ заочно арештували суддів із Литви, які винесли вирок у справі "кривавого січня" 1991-го
Командувач армії Литви: Напружена безпекова ситуація зберігається попри смерть Пригожина
Литва передасть установки NASAMS України вже у вересні
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: