На Харківщині знайшли схованку зі списками поліцаїв та доноси колаборантів під час окупації

Працівники ДБР у взаємодії з Харківською обласною прокуратурою виявили у Куп’янському районі схованку з важливими документами, які окупанти не встигли знищити під час відступу.

Джерело: пресслужби ДБР, Харківської облпрокуратури

Дослівно: "Вилучені правоохоронцями документи є підґрунтям для відкриття кримінальних проваджень за фактами держзради та колабораційної діяльності".

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Деталі: У схованці було знайдено особові справи співробітників так званого окупаційного відділу поліції, письмові згоди на співпрацю зрадників-правоохоронців, розпорядження окупаційного керівництва, табелі робочого часу, накази про призначення на посади, анкети, фотографії та багато іншого.

Крім того, виявлено доноси місцевих колаборантів, які "здавали" окупантам патріотів та учасників АТО.

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