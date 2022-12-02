На Харківщині знайшли схованку зі списками поліцаїв та доноси колаборантів під час окупації

Працівники ДБР у взаємодії з Харківською обласною прокуратурою виявили у Куп’янському районі схованку з важливими документами, які окупанти не встигли знищити під час відступу.

Джерело: пресслужби ДБР, Харківської облпрокуратури

Дослівно: "Вилучені правоохоронцями документи є підґрунтям для відкриття кримінальних проваджень за фактами держзради та колабораційної діяльності".

Деталі: У схованці було знайдено особові справи співробітників так званого окупаційного відділу поліції, письмові згоди на співпрацю зрадників-правоохоронців, розпорядження окупаційного керівництва, табелі робочого часу, накази про призначення на посади, анкети, фотографії та багато іншого.

Крім того, виявлено доноси місцевих колаборантів, які "здавали" окупантам патріотів та учасників АТО.

Що було раніше:

22 листопада СБУ викрила на співпраці з ворогом двох колишніх керівників структурного підрозділу Південної залізниці на Харківщині.

29 листопада правоохоронці викрили депутатку, яка впроваджувала російську освіту на Харківщині, її підозрюють у колабораційній діяльності.

Також СБУ викрила жителя Балаклії в Харківській області, який добровільно став "помічником начальника управління" окупаційної адміністрації росіян і наглядав за роботою підприємців.