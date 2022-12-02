Понад 170 вибухів пролунали на північному кордоні України за добу

1 грудня на прикордонні Чернігівщини та Сумщини пролунало понад 170 вибухів через російські обстріли із застосуванням мінометів, гранатометів та ствольної артилерії з боку Курської та Брянської областей РФ.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби України

Деталі: Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися Юнаківська, Миропільська, Есманьська, Зноб-Новгородська та Шалигинська громади Сумщини й Новгород-Сіверська – Чернігівщини.

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Зокрема, у першій половині дня окупанти з російського населеного пункту Казачья Локня Курської області накрили територію Юнаківської громади зі ствольної артилерії, пролунало понад півтора десятка вибухів від розривів снарядів.

Шалигинська громада потерпала від вогню з мінометів та гранатометів. З району населених пунктів Слобідка-Іванівка та Стара Миколаївка Курської області росіяни випустили по прикордонню пів сотні мін та здійснили пів сотні пострілів з гранатомета.

Есманську громаду зі сторони населених пунктів Троєбортне і Локоть Брянської області обстрілювали двічі зі ствольної артилерії – понад три десятки прильотів артснарядів.

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Зноб-Новгородська громада була обстріляна росіянами зі сторони населеного пункту біла Берізка Брянської області – зафіксовано 24 прильоти артилерійських снарядів.

У другій половині дня російські окупанти здійснили мінометний обстріл території Миропільської громади, нараховано біля десятка вибухів від розривів мін калібру 120-мм. Вогонь вівся з населеного пункту Плехово Курської області.

Новгород-Сіверську громаду росіяни двічі обстрілювали з району населеного пункту Погар Брянської області – зафіксовано 6 прильотів зі ствольної артилерії.