Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Понад 170 вибухів пролунали на північному кордоні України за добу

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 2 грудня 2022, 14:17
Ілюстративне фото наслідків обстрілу Сумщини 20 листопада, фото з TELEGRAM очільника Сумської ОВА дмитра ЖИВИЦЬКОГО

1 грудня на прикордонні Чернігівщини та Сумщини пролунало понад 170 вибухів через російські обстріли із застосуванням мінометів, гранатометів та ствольної артилерії з боку Курської та Брянської областей РФ.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби України 

Деталі: Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися Юнаківська, Миропільська, Есманьська, Зноб-Новгородська та Шалигинська громади Сумщини й Новгород-Сіверська – Чернігівщини.

Зокрема, у першій половині дня окупанти з російського населеного пункту Казачья Локня Курської області накрили територію Юнаківської громади зі ствольної артилерії, пролунало понад півтора десятка вибухів від розривів снарядів.

Шалигинська громада потерпала від вогню з мінометів та гранатометів. З району населених пунктів Слобідка-Іванівка та Стара Миколаївка Курської області росіяни випустили по прикордонню пів сотні мін та здійснили пів сотні пострілів з гранатомета.

Есманську громаду зі сторони населених пунктів Троєбортне і Локоть Брянської області обстрілювали двічі зі ствольної артилерії – понад три десятки прильотів артснарядів.

Зноб-Новгородська громада була обстріляна росіянами зі сторони населеного пункту біла Берізка Брянської області – зафіксовано 24 прильоти артилерійських снарядів.

ВІДЕО ДНЯ

У другій половині дня російські окупанти здійснили мінометний обстріл території Миропільської громади, нараховано біля десятка вибухів від розривів мін калібру 120-мм. Вогонь вівся з населеного пункту Плехово Курської області.

Новгород-Сіверську громаду росіяни двічі обстрілювали з району населеного пункту Погар Брянської області – зафіксовано 6 прильотів зі ствольної артилерії.

Теми: Чернігівська областьСумська областьвибухкордон
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоНаєв: Ворог накопичує сили у Білорусі, ми готуємося до реагування

ДБР провело обшуки і вилучило документи у КМДА

Херсонщина: влада евакуює людей з лівого берега Дніпра, очікує активізації бойових дій

Путін не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною – ISW

фотоУ США презентували найсучасніший стратегічний бомбардувальник

відеоОбшуки в УПЦ МП: Зеленський обіцяє продовження боротьби за "духовну незалежність"

Усі новини...
Чернігівська область
У шести областях працюють сили ППО – голови ОВА
На Херсонщині тривають обстріли, на лівому березі окупантів теж меншає – ОВА
Мешканців прикордоння Чернігівщини закликали виселитись вглиб України
Останні новини
15:30
У Польщі вщент згорів будинок, в якому мешкали біженці з України
15:22
Кремль анонсував візит Путіна на Донбас
15:04
Росія вкрала української пшениці щонайменше на 1 мільярд доларів
14:56
Кім просить підприємства перейти на нічну роботу
14:42
"Ти – загнаний у клітку звір": спогади захисниці "Азовсталі" про 5 місяців нескінченного полону
14:28
У звільненому Ізюмі з’явилася вулиця Бандери
14:24
Литва передала Україні ще дві відремонтовані гаубиці PzH2000 з боєприпасами
14:23
На Миколаївщині можуть переглянути графіки відключень
14:23
Михайло Дубинянський: Остання надія Путіна
14:14
аудіо"Уснул и не проснулся": командування РФ приховує причини загибелі "мобіків" – СБУ
Усі новини...