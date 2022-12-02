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У Німеччині заявили, що не ведуть переговорів з Україною про розміщення Patriot

"Європейська правда"П'ятниця, 2 грудня 2022, 13:22

Федеральний уряд Німеччини не веде переговорів з Україною про постачання або розміщення в Україні систем ППО Patriot.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Мені невідомо про будь-які переговори з Україною", - сказав речник Міноборони Німеччини.

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За його словами, пропозиція міністерки Крістіне Ламбрехт стосується не передачі Польщі систем Patriot, а розміщення їх на території Польщі. Німецькі солдати продовжуватимуть керувати системами: "Передача управління ними іншим військовим ніколи не розглядалися".

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона веде переговори з Німеччиною, а також США щодо розміщення в Україні систем Patriot.

Як відомо, Берлін запропонував Варшаві систему Patriot для забезпечення безпеки повітряного простору після того, як минулого тижня в Польщі впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей. 

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Пізніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак попросив Німеччину натомість направити системи Patriot в Україну.

Німеччина заявила, що обговорює з союзниками прохання Польщі про відправлення німецьких систем Patriot до України.

Теми: Німеччиназброя
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