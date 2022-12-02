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Шольц у розмові з Путіним закликав вивести війська з України для дипломатичного кінця війни

"Європейська правда"П'ятниця, 2 грудня 2022, 14:41

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у п'ятницю закликав президента Росії Владіміра Путіна шукати дипломатичне рішення для припинення війни в Україні.

Про це повідомив Берлін за підсумками телефонної розмови між ними, передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

"Канцлер закликав російського президента якомога швидше прийти до дипломатичного рішення, включаючи виведення російських військ", - повідомив речник німецького лідера Штеффен Гебештрайт.

Під час годинної телефонної розмови Шольц "засудив, зокрема, російські авіаудари по цивільній інфраструктурі в Україні та наголосив на рішучості Німеччини підтримувати Україну у забезпеченні обороноздатності проти російської агресії".

Лідери також обговорили питання глобальної продовольчої безпеки, яка перебуває під тиском через війну.

Вони також домовилися "залишатися в контакті", повідомив Гебештрайт.

Шольц і Путін підтримують регулярний телефонний зв'язок протягом всієї війни.

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Попередня розмова між ними відбулася у вересні і тривала 90 хвилин, тоді Шольц також закликав Путіна "прийти до дипломатичного рішення, наскільки це можливо, на основі припинення вогню".

Першим про сьогоднішню розмову між Шольцом і Путіним повідомив Кремль.

Теми: ШольцЄвропаРосія
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