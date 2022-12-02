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Орбан заявив, що і надалі виступатиме проти плану ЄС надати Україні 18 млрд євро

"Європейська правда"П'ятниця, 2 грудня 2022, 14:28

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що і надалі не буде підтримувати план Європейського Союзу щодо надання Україні 18 мільярдів євро допомоги наступного року.

Про це повідомляє Telex, пише "Європейська правда".

"Ми не підтримуємо взяття спільного кредиту ЄС для цієї мети, оскільки не хочемо, щоб ЄС перетворився на співтовариство держав, які мають спільні борги. Не треба зі спільноти держав перетворюватися на спільноту боржників. Не Угорщина зазвичай опиняється в ситуації, коли не може повернути свої борги, а інші країни. Ми не підтримуємо спільні запозичення ЄС не тільки у зв'язку з Україною, але й в інших випадках", - сказав Орбан.

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Він заявив, що необхідно розділити витрати на підтримку України і щоб кожна країна окремо платила зі своїх бюджетів.

"Ми зарезервували необхідні гроші та дамо їх Україні у 2023 році. Якби Захід прагнув до миру, то цих витрат не було б, або вони були б не такими великими. Але поки що Угорщина без необхідності вимушена, але розуміє, що необхідно підтримувати Україну", - додав Орбан.

Угорський прем'єр незадоволений тим, що Україні надаються кошти не тільки на військові потреби, але й на функціонування держави.

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"Вони не можуть платити пенсії, вони не можуть утримувати свою інфраструктуру, тому вони звернулися до ЄС з проханням "дайте нам грошей". Це ж так просто і примітивно - дати грошей", - сказав він.

Як відомо, Європарламент підтримав пропозицію про виділення Україні 18 млрд євро у 2023 році.

Тепер кредит має бути схвалений одноголосно в Раді ЄС 6 грудня, перш ніж Єврокомісія зможе вийти на ринки та виділити підтримку на початку 2023 року.

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Теми: Угорщинасанкції
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