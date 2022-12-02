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Посольство України в Іспанії отримало закривавлений пакунок - МЗС

"Європейська правда"П'ятниця, 2 грудня 2022, 16:48
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Посольство України в Мадриді отримало пакунок зі слідами крові схожий на ті, які раніше отримали інші українські дипустанови.

Про це в коментарі "Європейській правді" повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"До українського посольства в Іспанії також надійшов закривавлений пакунок на зразок тих, які раніше надійшли іншим нашим дипломатичним установам. Іспанська поліція оточила периметр посольства з міркувань безпеки. На місці вже працюють фахівці, проводяться слідчі дії", - заявив Ніколенко.

Телеканал RTVE у репортажі з місця події повідомив, що у приміщенні посольства залишаються посол і співробітники, їх не евакуювали. Поліція продовжує розширювати периметр безпеки навколо будівлі.

Раніше у п'ятницю МЗС України повідомило про продовження цілеспрямованої кампанії терору та залякування українських дипустанов за кордоном.

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Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, а також до консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках були очі тварин, а самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. 

Українське консульство в чеському місті Брно навіть було евакуйовано сьогодні вранці через підозрілий пакунок.

Нагадаємо, у середу вдень стало відомо, що співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху пакунка в приміщенні дипустанови, який адресували послу. Відомо, що в Іспанії попередньо кваліфікували інцидент як терористичний злочин.

У четвер Дмитро Кулеба повідомив, що крім посольства України в Іспанії ще три українські дипломатичні представництва отримали листи з погрозами.

Детальніше про події в Іспанії читайте в статті Пошта 155-го калібру: як вибух у посольстві України має змінити політику Іспанії

Теми: ІспаніяУкраїна
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