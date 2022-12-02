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У Туреччині до весни 2023-го очікують більшої ясності щодо припинення вогню в Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 2 грудня 2022, 17:55
У Туреччині до весни 2023-го очікують більшої ясності щодо припинення вогню в Україні
МЕВЛЮТ ЧАВУШОГЛУ, ФОТО: GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара очікує побачити "більш чітку картину" щодо припинення вогню у війні в Україні або повернення за стіл переговорів до весни 2023 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

"Я думаю, що ми також повинні переконати деяких західних союзників повернутися зараз за стіл переговорів. Україна просувається вперед на місцях, відвойовує деякі території, окуповані території, але Росія у відповідь навмисно націлюється на цивільну інфраструктуру. Таким чином, життя стає важким для українців зокрема, і для нас, для всіх нас", – сказав Чавушоглу.

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Глава турецької дипломатії підкреслив, що у війні в Україні з'явилися "більш складні нові реалії".

"Я думаю, що до весни ми матимемо більш чітку картину щодо припинення вогню, або перемир'я, або (повернення за стіл переговорів)", – додав він.

Туреччина раніше неодноразово намагалася стати посередником у досягненні мирної угоди між Україною та Росією; останні очні переговори між сторонами відбулися наприкінці березня у Стамбулі.

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Анкара підкреслює підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також закрила протоку Босфор для військових суден РФ. При цьому Туреччина відмовляється запровадити санкції проти Росії та продовжує вести з нею переговори й торговельні зносини.

Кілька днів тому глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу заявив, що рішення Європейського Союзу не консультуватися з Анкарою щодо нової місії з надання військової допомоги Україні є ще одним прикладом його стратегічної сліпоти.

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Теми: Туреччинавійнапереговори
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