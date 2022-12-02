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Нова військова місія ЄС для України досягла повної оперативної готовності - Боррель

"Європейська правда"П'ятниця, 2 грудня 2022, 19:03
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Нова тренувальна місія Європейського союзу для військових Збройних сил України (EUMAM Ukraine) досягла повної оперативної готовності.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на брифінгу у польському місті Бжег, пише "Європейська правда".

"Я радий оголосити, що командувач місії адмірал Блежан, який супроводжував мене сьогодні, заявив, що місія досягла повної оперативної готовності. Місія вже працює, місія дозволить навчити 15 тисяч українських військових. Вона коштуватиме бюджету ЄС 100 млн євро", - сказав Боррель.

За його словами, на даний момент 1100 українських військових вже проходять навчання в рамках місії у різних таборах.

"20 країн ЄС беруть участь у місії. Це найбільша військова місія, яку ЄС колись створював для когось із партнерів", - сказав Боррель.

Він також повідомив, що ЄС надасть додатково 16 млн євро, які витратять на обладнання для навчань. "Крім того, Норвегія, яка не входить до ЄС, надасть 50 млн євро для підтримки місії", - додав Боррель.

Боррель у п'ятницю відвідав військовий полігон у Бжегу, де розміщений центр підготовки для українських військових.

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Раніше повідомлялося, що мандат місії спочатку триватиме два роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період становитиме 106,7 млн євро. Місія забезпечуватиме координацію з двосторонніми заходами держав-членів на підтримку України, а також з іншими міжнародними партнерами, і буде відкритою для участі третіх держав.

Теми: ЄС
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