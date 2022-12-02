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Голова Верховного суду Білорусі потрапив до реанімації - ЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 2 грудня 2022, 19:48
Валентин Сукало, фото: "Наша Ніва""

80-річний голова Верховного суду Білорусі Валентин Сукало через важку хворобу уже тривалий час перебуває в реанімації.

Джерело: білоруське видання "Наша Ніва"

Деталі: Як з’ясувало видання, Сукала деякий час немає на роботі. Крім того, про нього уже місяць мовчить державне інформагентство БелТА.

За інформацією "Ніви", стан здоров'я Сукала погіршився, і тепер за його життя борються лікарі в реанімації.

Довідково: Валентин Сукало – ветеран судової справи в СРСР та в лукашенківській Білорусі. Після приходу до влади Олександра Лукашенка став міністром юстиції.

У 1997 році після антиконституційного референдуму був призначений головою Верховного суду, ким працює і досі.

Як зазначає "Наша Ніва", за час головування Сукала білоруси майже повністю втратили можливість отримати справедливий суд, а судовий розгляд перетворився на ритуал, який просто друкує заздалегідь прийняті рішення у владних структурах.

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Теми: Білорусьсуд
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