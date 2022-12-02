Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни протягом дня завдали 76 ударів по прикордонню Сумщини

"Українська правда"П'ятниця, 2 грудня 2022, 22:52
Getty Images

Протягом дня 2 грудня ворог завдав 76 ударів по прикордонню Сумської області із різних видів озброєння.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram

Деталі: За його словами, під обстрілами були Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Краснопільська та Білопільська громади.

По Середино-Будській громаді росіяни ударили з міномету (1 "приліт") та з САУ (22 "прильоти). Без руйнувань.

Краснопільська громада: на одне з прикордонних сіл росіяни скинули з квадрокоптеру вибухівку (ВОГ). Без наслідків.

По Зноб-Новгородській громаді росіяни били з мінометів 120 мм калібру. 21 міна вибухнула на українській території. Внаслідок обстрілу пошкоджені склади місцевого господарства.

Також після 19 години був обстріл цього ж села одночасно із реактивної системи залпового вогню (6 "прильотів") та САУ (4 "прильоти"). Без постраждалих.

ВІДЕО ДНЯ

Білопільську громаду ворог обстріляв зі ствольної артилерії (21 "приліт"). Без жертв.

На фото - наслідки обстрілу Зноб-Новгородської громади

Теми: Сумська областькораблівійнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоДень ЧС-22: стартував плей-оф, Австралія та США завершили свої виступи

СБУ оприлюднила список пов’язаних з УПЦ МП осіб, що потрапили під санкції

Зеленський розкритикував граничну ціну на російську нафту: Слабка позиція

Рада ЄС затвердила рішення про обмеження ціни російської нафти

Лукашенко на зустрічі з Шойгу лякає війною до останнього "чи то українця, чи то поляка"

Поліція шукає, хто допоміг УП виявити заступника голови ОП Тимошенка на дорогому авто

Усі новини...
Сумська область
Понад 170 вибухів пролунали на північному кордоні України за добу
"Без паніки!": на Сумщині тестуватимуть новий вид оповіщень
За день росіяни спрямували на Сумщину 180 снарядів
Останні новини
01:04
До Ефіопії прибув перший корабель з гуманітарним зерном з України
00:23
Залужний поговорив з генералом Моллі про потреби України в ППО
23:36
Усіх колаборантів вивезли з Олешок на Херсонщині – ЦНС
23:00
Росіяни обстріляли одну з громад Сумщини, пошкоджено лінії електропередач
22:57
відеоДень ЧС-22: стартував плей-оф, Австралія та США завершили свої виступи
22:37
Фільми, що виходять в український кінопрокат у грудні: добірка
22:35
Арахамія озвучив умови переговорів про гарантії безпеки для Росії
22:09
У разі тривалого відключення електрики планові госпіталізації можуть призупинити – МОЗ
21:33
СБУ оприлюднила список пов’язаних з УПЦ МП осіб, що потрапили під санкції
21:25
Литва і Латвія відмовили у в’їзді понад тисячі громадян РФ
Усі новини...