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Росіяни протягом дня завдали 76 ударів по прикордонню Сумщини

"Українська правда"П'ятниця, 2 грудня 2022, 21:52
Росіяни протягом дня завдали 76 ударів по прикордонню Сумщини
Getty Images

Протягом дня 2 грудня ворог завдав 76 ударів по прикордонню Сумської області із різних видів озброєння.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram

Деталі: За його словами, під обстрілами були Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Краснопільська та Білопільська громади.

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По Середино-Будській громаді росіяни ударили з міномету (1 "приліт") та з САУ (22 "прильоти). Без руйнувань.

Краснопільська громада: на одне з прикордонних сіл росіяни скинули з квадрокоптеру вибухівку (ВОГ). Без наслідків.

По Зноб-Новгородській громаді росіяни били з мінометів 120 мм калібру. 21 міна вибухнула на українській території. Внаслідок обстрілу пошкоджені склади місцевого господарства.

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Також після 19 години був обстріл цього ж села одночасно із реактивної системи залпового вогню (6 "прильотів") та САУ (4 "прильоти"). Без постраждалих.

Білопільську громаду ворог обстріляв зі ствольної артилерії (21 "приліт"). Без жертв.

На фото - наслідки обстрілу Зноб-Новгородської громади

Теми: Сумська областькораблівійнаРосія
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