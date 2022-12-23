В НАБУ пожалілися, що за попередньої влади на них тиснули СБУ та інші

В Національному антикорупційному бюро за попередньої влади відчували прямий тиск з боку правоохоронних органів — СБУ, МВС і Генпрокуратури.

Джерело: Керівник головного підрозділу детективів НАБУ Андрій Калужинський в інтерв’ю "ZN"

Пряма мова Калужинського: "Зараз у нас немає такого протистояння з іншими правоохоронними органами, яке було років зо три тому".

"За попередньої влади ми відчували прямий тиск із боку правоохоронних органів — СБУ, МВС, Генпрокуратури. Вони зривали наші операції, нашим працівникам висували надумані підозри. Реєстрували абсолютно безпідставні кримінальні провадження, якими намагалися на нас тиснути. І це було досить поширеним явищем, коли всі правоохоронні органи кружляли навколо нас і намагалися будь-якими способами, зокрема й незаконними, десь якось скомпрометувати. Зараз, на щастя, я такого не спостерігаю. Принаймні відкрито нам працювати не заважають".

Деталі: Калужинський також додав, що у НАБУ залишається проблема, пов’язана із експертизою. "Ми не маємо залежати від експертів Мін’юсту, МВС або СБУ, які мають такі інституції у своєму підпорядкуванні", - сказав він.

Передісторія:

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ 20 грудня завершила прийом документів на цю посаду, всього подалося 78 осіб.