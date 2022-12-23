Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В НАБУ пожалілися, що за попередньої влади на них тиснули СБУ та інші

"Українська правда"П'ятниця, 23 грудня 2022, 16:27

В Національному антикорупційному бюро за попередньої влади відчували прямий тиск з боку правоохоронних органів — СБУ, МВС і Генпрокуратури.

Джерело: Керівник головного підрозділу детективів НАБУ Андрій Калужинський в інтерв’ю "ZN"

Пряма мова Калужинського: "Зараз у нас немає такого протистояння з іншими правоохоронними органами, яке було років зо три тому".

"За попередньої влади ми відчували прямий тиск із боку правоохоронних органів — СБУ, МВС, Генпрокуратури. Вони зривали наші операції, нашим працівникам висували надумані підозри. Реєстрували абсолютно безпідставні кримінальні провадження, якими намагалися на нас тиснути. І це було досить поширеним явищем, коли всі правоохоронні органи кружляли навколо нас і намагалися будь-якими способами, зокрема й незаконними, десь якось скомпрометувати. Зараз, на щастя, я такого не спостерігаю. Принаймні відкрито нам працювати не заважають".

Деталі: Калужинський також додав, що у НАБУ залишається проблема, пов’язана із експертизою. "Ми не маємо залежати від експертів Мін’юсту, МВС або СБУ, які мають такі інституції у своєму підпорядкуванні", - сказав він.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: СБУНАБУ
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, оновлено від 11:58Росіяни обстріляли центр Херсона: 8 загиблих, понад пів сотні поранених

Іран поки відмовляється постачати Росії ракети – Буданов

Наєв: У Білорусі три батальйони відправили до українського кордону

Росія створює умови для повторного наступу з території Білорусі – ISW

Путін отримує спотворену інформацію про війну в Україні – ЗМІ

відеоУ Кемерово горів будинок для літніх людей: загинули 20 осіб

Усі новини...
СБУ
Екснардепу 5-х скликань оголосили підозру в посяганні на цілісність України
СБУ затримала "регіоналку", що погрожувала розстрілами херсонцям
"Давай там, українських баб ґвалтуй": дружину військового РФ оголосили в міжнародний розшук
Останні новини
16:08
фотоРосіяни зруйнували школу й пошкодили історичну будівлю в Запорізькій області, є загибла
15:54
У центробанку Китаю закликати посилити політику в секторі нерухомості через падіння попиту
15:30
До Києва їде глава Міноборони Франції
15:08
Депутат партії Санду пропонує демілітаризувати "Придністров’я" спільними діями з Україною і НАТО
14:56
Харківський драмтеатр таки не носитиме ім’я Пушкіна – рішення облради
14:51
За добу в районі Бахмута росіяни втратили 90 осіб вбитими і 100 пораненими – ЗСУ
14:50
відеоЯк Росія атакує нашу банківську систему та чим відповідає Україна
14:27
Посол США засудила російський обстріл Херсона
14:26
фотоКілька міст у Нідерландах вимкнули різдвяні вогні на знак солідарності з Україною
14:23
Андрій Любка купив 100 машину для ЗСУ за гроші Андруховича
Усі новини...