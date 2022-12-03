ЗСУ відбили атаки біля 6 населених пунктів і вразили 5 пунктів управління ворога – Генштаб

2 грудня Сили оборони відбили ворожі атаки в районі 6 населених пунктів Луганщини та Донеччини.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Соледар, Опитне, Невельське, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

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Противник також завдав 5 ракетних, 27 авіаційних ударів та здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі та позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.

За даними Генштабу, зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України. Зокрема, на її полігонах йде підготовка окремих підрозділів збройних сил РФ.

ВІДЕО ДНЯ

На Слобожанському напрямку обстрілів з артилерії різних типів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве та Черняків Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обороняється. Ворог здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Площанка на Луганщині. Завдав авіаударів по Новоселівському та Іванівці.

На Бахмутському та Авдіїівському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали об’єкти в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Опитне, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка Донецької області. Також ворог завдав авіаударів неподалік населених пунктів Верхньокам’янське, Соледар і Спірне.

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборонні дії. Окупант обстріляв з артилерії райони Великої Новосілки, Вугледара, Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог обороняється. Противник здійснив танкові та артилерійські обстріли по районах населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Червоне, Тернувате, Чарівне, Гуляйпільське та Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти обороняють раніше зайняті рубежі. Вогневого ураження з артилерії різних типів зазнали позиції наших військ в районах населених пунктів Дудчани, Тягинка, Іванівка та Дніпровське Херсонської області. Окупанти не припиняють обстрілювати передмістя та місто Херсон.

Противник продовжує зазнавати втрат. У місті Токмак Запорізької області зафіксовано прибуття до лікарень понад десяти автомобілів із пораненими військовослужбовцями та тілами загиблих окупантів.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

За минулу добу наші воїни збили ворожий вертоліт та 6 БпЛА типу "Орлан-10".

Крім того, українські ракетники та артилеристи уразили 5 пунктів управління, 2 склади боєприпасів, 11 районів зосередження особового складу і ОВТ та 4 інших важливих об’єкти російських окупантів.