Литва передала Україні ще дві відремонтовані гаубиці PzH2000 з боєприпасами
Субота, 3 грудня 2022, 14:24
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив про передачу Україні ще двох відремонтованих гаубиць PzH2000.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Ще дві гаубиці PzH2000 були відремонтовані та передані Україні. Разом з боєприпасами" - написав Анушаускас у Twitter.
Загалом Литва відремонтувала вже шість німецьких гаубиць.
У вересні стало відомо, що Литва допоможе Україні відремонтувати гаубиці Panzerhaubitze 2000, які були передані Німеччиною в межах допомоги для протидії російській військовій агресії.
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