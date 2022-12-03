Кім просить підприємства перейти на нічну роботу
Субота, 3 грудня 2022, 14:56
Очільник Миколаївської області Віталій Кім просить підприємства перейти на нічні зміни.
Джерело: Кім у Facebook
Пряма мова Кіма: "Підприємства прошу переорієнтуватися на нічні зміни, окрім тих, хто з мобілізаційними завданнями.
Обленерго якщо роздаватиме потужність за принципом "телефонного права" (корупція – ред.) – даватиме пояснення СБУ!".
Нагадаємо: Раніше Кім казав, що звернеться до Обленерго щодо питання перегляду графіків відключень по області.
Слухайте також:
Слухайте подкаст "Кляті питання" на зручній платформі:
ВІДЕО ДНЯ