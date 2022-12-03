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Кім просить підприємства перейти на нічну роботу

Роман ПетренкоСубота, 3 грудня 2022, 14:56
кім, фото уп

Очільник Миколаївської області Віталій Кім просить підприємства перейти на нічні зміни.

Джерело: Кім у Facebook

Пряма мова Кіма: "Підприємства прошу переорієнтуватися на нічні зміни, окрім тих, хто з мобілізаційними завданнями.

Обленерго якщо роздаватиме потужність за принципом "телефонного права" (корупція – ред.) – даватиме пояснення СБУ!".

Нагадаємо: Раніше Кім казав, що звернеться до Обленерго щодо питання перегляду графіків відключень по області.

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Теми: Миколаївська областьелектроенергія
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