Росія використовує стратегічний запас деяких видів озброєння – розвідка

За деякими видами озброєння Росія вже використовує свій стратегічний запас.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький, якого цитує пресцентр ГУР

Пряма мова: "Це говорить про те, що деякі ракети йдуть на застосування прямо з конвеєра. Наскільки їх вистачить, багато залежить від виробництва.

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Так, воно впало порівняно з довоєнним періодом. Але, на жаль, РФ за рахунок того, що обходить економічні санкції, ще здатна випускати певну кількість крилатих ракет та іншого озброєння, яке використовується проти нашої держави".

Деталі: Зазначається, що впродовж 2 місяців Росія вивозила артилерійські боєприпаси 122 мм, 152 мм з Білорусі. Також, за даними воєнної розвідки, тривають перемовини РФ з іншими країнами щодо постачання боєприпасів, ракетного озброєння до РСЗВ "Смерч" та "Ураган", яких у неї дефіцит та перемовини РФ із Іраном щодо поповнення запасів балістичних ракет.

Скібіцький зазначив, що існують відповідні проєкти домовленостей угод між цими країнами, але на сьогодні поставок такого озброєння не зафіксовано.

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